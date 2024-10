Nagelsmann sieht Baumann "Tick" vor Nübel

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Oliver Baumann machte nach langem Warten gegen Holland endlich sein erstes Länderspiel für Deutschland

Oliver Baumann hat sich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren Sitzfleisch angeeignet, nun aber endlich sein Debüt im DFB-Kasten gefeiert. Beim 1:0 in der UEFA Nations League gegen Holland agiert der Routinier tadellos und ist hinterher stolz und erleichtert. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht Baumann in der T-Frage nach dem ter-Stegen-Stellvertreter vorne.

"Extrem stolz" sei er nach seinem ersten Länderspiel, sagte Baumann nach dem knappen Sieg gegen den Nachbarn in München. 20 Mal war der Hoffenheimer schon für die Nationalmannschaft nominiert, immer musste er von der Bank zusehen, wenn Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen oder ein anderer Bälle hielten und die Hymne sangen.

Jetzt durfte der Hoffenheimer Torwart im gesetzten Alter von 34 Jahren endlich ran - und spielte genauso zuverlässig wie seit Jahren in der Bundesliga für 1899 Hoffenheim. "Ich habe versucht, mein Spiel zu machen, der Mannschaft zu helfen", rekapitulierte Baumann.

Das tat er vor allem kurz vor Schluss der Partie: In Minute 90 lenkte Baumann einen saftigen Wumms von BVB-Star Donyell Malen reaktionsschnell zur Ecke. "Den Flatterball muss man erstmal haben", lobte Nagelsmann und schrieb seinem Tormann die Note 1 ins Heftchen.

Nationalelf: Baumann hat endlich seine Medaille

Die Kollegen hätten Baumann nach dem Spiel in der Kabine gefeiert, berichtete der Bundestrainer. Außerdem könne sich der Keeper nun auch endlich seine Medaille hängen, die ihn als Nationalspieler ausweist. "Alle Spieler kriegen eine Medaille, wenn sie ihr Debüt feiern. Die von Olli lag schon vier Jahre im Koffer."

Ob Nagelsmann die Torwart-Rotation mit Baumann und dem Stuttgarter Alexander Nübel fortsetzt, ist offen. Im Duell um die Position des verletzten ter Stegen sieht der DFB-Coach den Hoffenheimer aber leicht vorne. "Die aktuelle Saison ist Olli einen Tick stärker als Alex," sagte er, schränkte aber zugleich ein: "Ich bin kein Hellseher und weiß nicht, wie ihre Performance in den nächsten Wochen weitergeht."