Kaufoption für Frans Krätzig enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Frans Krätzig ist derzeit vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen

Für die aktuellen Saison ist Frans Krätzig vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen. Nun wurde die Höhe der Kaufoption enthüllt.

Wie es in der "Sky"-Sendung "Transfer Update" heißt, kann der VfB Stuttgart Krätzig für rund fünf Millionen Euro fest verpflichten. Das habe man aus dem Verein erfahren.

Bislang hatte es lediglich geheißen, dass die Option bei unter zehn Millionen Euro liegen soll.

Ob der VfB Stuttgart diese ziehen wird, sei aber noch nicht klar.

Vieles hänge vom weiteren Saisonverlauf ab und davon, ob Krätzig seine Chance nutzen und sein Potenzial auf den Platz bringen kann.

Bislang kommt der 21-Jährige, der als Backup für Maximilian Mittelstädt geholt wurde, wettbewerbsübergreifend gerade einmal auf drei Einsätze für den Vizemeister. In der Bundesliga schaffte es der Linksverteidiger an den vergangenen beiden Spieltagen nicht einmal in den Spieltagskader.

Krätzig, der sich auf der linken Abwehrseite am wohlsten fühlt, war 2023 eine der großen Entdeckungen der Sommervorbereitung beim FC Bayern. Sieben Pflichtspiele absolvierte der gebürtige Nürnberger, ehe er im Februar 2024 zwecks Spielpraxis zu Austria Wien weiterzog.

Krätzig soll beim VfB Stuttgart "Sprung zum Bundesligaspieler vollziehen"

Im Sommer folgte dann die Leihe zum VfB Stuttgart. "Der VfB bietet mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, unter guten Rahmenbedingungen von meinen Mitspielern und auch aufgrund der eigenen Einsatzzeit zu lernen. Darum bin ich hier und darauf habe ich Bock", begründete der deutsche Juniorennationalspieler seine Entscheidung.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth betonte bei dem Transfer: "Er bringt nach unserer Überzeugung die fußballerischen Fähigkeiten und die dazugehörige Mentalität mit, um dauerhaft den Sprung zum Bundesligaspieler zu vollziehen. Beim FC Bayern und zuletzt bei Austria Wien konnte er überdies bereits wertvolle Erfahrungen im Profibereich sammeln."