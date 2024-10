Barca steigt in Davies-Poker ein

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Arbeiteten in München zusammen: Alphonso Davies und Hansi Flick

Schnappt der FC Barcelona dem Erzrivalen einen Bayern-Star weg? Einem Bericht zufolge will der Tabellenführer aus Spanien ins Rennen um Alphonso Davies einsteigen.

Der FC Barcelona schaut sich derzeit nach Spielern um, deren Vertrag 2025 ausläuft. Neben Leverkusen-Kapitän Jonathan Tah ist mit Alphonso Davies auch ein Bayern-Spieler auf dem Radar der Katalanen gelandet. Das berichtet "Mundo Deportivo".

Davies wird seit Monaten mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Er soll sich sogar schon auf einen ablösefreien Wechsel 2025 mit Real geeinigt haben.

Die Madrilenen gelten als Klub in der Pole Position im Davies-Poker. Gleichzeitig kämpfen auch die Bayern um eine Vertragsverlängerung mit dem flinken Kanadier.

Dem Bericht zufolge gehen die Barca-Verantwortlichen davon aus, dass Davies dem Kader einen Qualitäts-Boost geben würde. Eine Vereinbarung mit Real soll es nach Infos der Barca-Quellen noch keine geben. Das Team hoffe im Davies-Poker zudem auf einen Flick-Faktor. Der Barca-Trainer hatte den Außenverteidiger in seiner Zeit bei den Bayern noch trainiert. Weitere Deatils lieferte der Bericht indes nicht.

FC Bayern: Davies lässt Zukunft offen

Davies hat zuletzt seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister einmal mehr offen gelassen. Auf entsprechende Nachfragen reagierte der Kanadier nach dem 3:3-Unentschieden des FCB bei Eintracht Frankfurt ausweichend.

Aktuell liege sein voller Fokus darauf, "gesund zu bleiben und Fußball bei dem Klub zu spielen, bei dem ich gerade bin", antwortete Davies im "ESPN"-Interview auf die Frage, wie der momentane Stand bezüglich seiner Zukunft ist.

In den gemeinsamen Gesprächen mit den Bayern-Verantwortlichen ist es bis zuletzt nicht zu einer Einigung gekommen.

Möglicherweise spielt auch Vincent Kompany eine Rolle in den Zukunftsplanungen. Während Davies zum Ende der vergangenen Saison immer wieder auch auf der Bank Platz nehmen musste, gehört er unter dem neuen Bayern-Trainer mittlerweile wieder zur Stammformation. In einem Interview mit "The Athletic" schwärmte er von dem Coach und lobte ihn als "brillanten Typ".