"Die beste Wahl": Kane kommentiert Tuchel-Hammer

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane und Thomas Tuchel wollen den WM-Titel nach England holen

Bei der englischen Nationalmannschaft spielt Star-Stürmer Harry Kane ab Januar wieder unter Thomas Tuchel. Nach der weniger erfolgreichen Zeit beim FC Bayern traut der Angreifer dem Coach diesmal den großen Wurf zu.

Tuchel sei "ein fantastischer Trainer und auch ein fantastischer Mensch. Er ist einer der besten Trainer, wenn es um Turniere geht", sagte Kane am Samstag nach dem 4:0-Erfolg der Münchner gegen den VfB Stuttgart bei "Sky".

Aus seiner Sicht habe der englische Fußballverband FA "die beste Wahl getroffen", so Kane weiter.

Tuchel war am Mittwoch als neuer Cheftrainer der Three Lions vorgestellt worden. Er übernimmt am 1. Januar den freien Posten, den Interimstrainer Lee Carsley aktuell noch übergangsweise ausübt.

Zuvor stand Gareth Southgate acht Jahre lang für England an der Seitenlinie. Nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien erklärte der 54-Jährige allerdings seinen Rücktritt.

Kane kennt Tuchel vom FC Bayern

Die Amtszeit des ehemaligen Premier-League-Spielers gilt als unvollendet. Southgate habe zu wenig als der spielerischen Qualität der Mannschaft gemacht, so ein häufiger Vorwurf.

Auch Kane hofft, dass unter Tuchel der Fokus nicht länger auf Ergebnisfußball liegen wird. "Wir wollen guten Fußball spielen und die Trophäe gewinnen, auf die wir schon so lange warten", sagte der Kapitän der Three Lions.

Tuchels Vertrag auf der Insel läuft bis zur WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Kane hatte in der Vorsaison in München bereits unter dem damaligen Bayern-Coach gespielt. Seit dem Titelgewinn 1966 wartet England auf den zweiten WM-Triumph.

Bis zur WM in zwei Jahren sei es "noch ein weiter Weg" und es liege "viel Arbeit" vor dem englischen Nationalteam. Aber Tuchel sei "eine sehr aufregende Verpflichtung", betonte Kane.

Tuchel ist auf der Insel kein Unbekannter: Der gebürtige Schwabe war von Januar 2021 bis September 2022 Teammanager des FC Chelsea, 2021 gewann er mit den Blues die Champions League. Bis heute genießt der Übungsleiter in England daher einen exzellenten Ruf.