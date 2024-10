1. FC Köln wohl heiß auf Champions-League-Spieler

IMAGO/Jan De Meuleneir

Jusuf Gazibegovic (l.) spielte in der laufenden Saison schon zweimal in der Königsklasse

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat auf der Rechtsverteidiger-Position in der laufenden Saison schon einiges ausprobiert, immer wieder neues Personal gebracht. Wirklich durchgesetzt und nachhaltig empfohlen hat sich bei dem kriselnden Bundesliga-Absteiger bis dato aber niemand, weshalb auch immer wieder Transfergerüchte um eine mögliche Verstärkung im kommenden Winter aufploppen.

Die jüngste Personalie, die als möglicher Neuzugang im bevorstehenden Transfer-Januar gehandelt wird, weist eine gemeinsame Vergangenheit mit Effzeh-Cheftrainer Gerhard Struber auf und könnte daher besonders spannend werden.

Laut dem "Express" beschäftigt sich der 1. FC Köln nämlich mit einer Verpflichtung von Jusuf Gazibegovic vom österreichischen Erstligisten Sturm Graz.

Der Rechtsverteidiger lief vor knapp zwei Wochen noch im Nations-League-Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Deutschland auf, spielte dabei unter anderem an der Seite des Kölner Stammspielers Denis Huseinbasic.

Der 23-Jährige trainierte einst von 2014 bis 2017 unter dem heutigen Kölner Cheftrainer Gerhard Struber bei RB Leipzig, durchlief in dieser Zeit die U15- und U16-Nachwuchsteams.

Kessler bestätigt Bedarf: "Schauen uns um"

Dass die Domstädter nach neuen Außenverteidigern Ausschau halten, wurde zuletzt bereits von Lizenzspielerleiter Thomas Kessler gegenüber dem "Express" bestätigt: "Es gibt Positionen, auf denen wir uns verbessern wollen. Die Rechtsverteidiger-Position ist sicherlich eine, auf der wir uns umschauen."

Und der Kölner Chefscout Martin Schulz bestätigte gegenüber Vereinsmedien, dass er sich zeitnah in Österreich aufhalten werde, um potenzielle Neuzugänge zu beobachten: "Ich fliege nach Österreich, weil das Ende der Transfersperre naht und wir da den einen oder anderen Verpflichtungskandidaten haben, den ich mir jetzt anschaue."

Dabei soll es nun vor allem um Gazibegovic gehen, der vor einem Jahr schon mal mit einem möglichen Transfer zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht wurde. Für Sturm Graz bestritt er in der laufenden Saison bereits 14 Pflichtspiele, darunter zwei in der Champions League.