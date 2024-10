Irre Zahlen: VfB Stuttgart bei Juventus nicht chancenlos!?

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Der VfB Stuttgart misst sich mit Juventus Turin

Was für ein Kracher: Im dritten Champions-League-Match gastiert der VfB Stuttgart am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker bei sport.de) beim italienischen Traditionsverein Juventus Turin. Was macht Hoffnung, was bereitet Sorgen?

Der VfB Stuttgart steht vor einer großen Herausforderung: Gegen Juventus Turin wird es nicht nur um Punkte gehen, sondern auch darum, endlich den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison einzufahren.

Doch die Schwaben haben gegen italienische Teams traditionell einen schweren Stand. Juventus hingegen scheint sich auf Duelle mit deutschen Mannschaften besonders zu freuen – das zeigte sich bereits beim umkämpften 3:2-Sieg gegen RB Leipzig.

Dusan Vlahovic war der Matchwinner für die Bianconeri: Der Stürmer sorgte mit zwei Toren dafür, dass die Alte Dame trotz Rückstand und Roter Karte das Spiel drehte.

Für Sebastian Hoeneß' Stuttgarter hingegen ist die Bilanz gegen italienische Teams ernüchternd: In den letzten 22 Jahren gelang kein Sieg gegen einen Klub aus der Serie A.

Besonders bitter waren die Niederlagen gegen Lazio in der Europa League 2013 und Parma 2005, aber auch das UEFA-Pokal-Finale 1989 gegen Maradonas SSC Neapel bleibt in schmerzlicher Erinnerung.

VfB Stuttgart weist erstaunliche Statistiken auf

Und wie sind die Vorzeichen diesmal? Während Stuttgart nach zwei Spieltagen im Mittelfeld der neuen Königsklassen-Tabelle steckt, befinden sich die Italiener auf Kurs Richtung K.o.-Runde.

Juventus überzeugte mit Effizienz und Nervenstärke, selbst in Unterzahl. Der VfB hingegen hat zwar in vielen Bereichen starke Statistiken vorzuweisen, doch der Ertrag fehlt bislang.

Interessante Statistiken zur Partie (Quelle: Stats Perform/sport.de):