Kimmich übt Selbstkritik nach deutlicher Bayern-Pleite

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Joshua Kimmich äußerte sich zur Niederlage des FC Bayern

Der FC Bayern hat in der Champions League einen herben Dämpfer kassiert. 1:4 hieß es am Mittwochabend aus Sicht der Münchner beim FC Barcelona. Laut Joshua Kimmich habe der deutsche Rekordmeister schlicht "zu viele Fehler gemacht".

Nächster Rückschlag für den FC Bayern in der Champions League: Nach dem 0:1 bei Aston Villa verloren die Münchner auch das nächste schwere Auswärtsspiel in der Königsklasse. Beim 1:4 in Barcelona bereitete vor allem die Defensive Sorgen.

"Wenn man das Ergebnis sieht, ist ein 1:4 natürlich ein Brett", äußerte sich Mittelfeldmann Joshua Kimmich nach dem Schlusspfiff in der Mixed-Zone zur Bayern-Pleite. Seine Mannschaft sei "sehr schlecht ins Spiel gekommen", erinnerte der 29-Jährige an den frühen Gegentreffer durch Raphinha in der ersten Minute.

Nach dem Ausgleich durch Harry Kane (18.) sei sein Team dann "eigentlich echt gut im Spiel" gewesen, so Kimmich. "Ich hatte das Gefühl, dass wir es im Griff hatten. Wir waren eigentlich sehr dominant, hatten Ballbesitz und hatten ein Gefühl für das Spiel. Dann kriegen wir unglücklich das zweite [Gegentor]", analysierte der Routinier.

"Zu viele Fehler" des FC Bayern

Ausgerechnet Ex-Mitspieler Robert Lewandowski hatte Barca in der 36. Minute wieder in Führung gebracht. Raphinha (45.) erhöhte kurz vor der Pause auf 3:1 aus Sicht der Katalanen. "Ein überragendes Tor", befand Kimmich.

"Dann haben wir auch ein bisschen die Geduld verloren. Wir waren dann nicht sauber genug, generell war es in Ballbesitz heute nicht sauber genug. Wir haben zu viele Fehler gemacht", merkte der Rechtsfuß kritisch an.

Barca sei letztlich "sehr effektiv" gewesen, musste Kimmich anerkennen. Matchwinner Raphinha sorgte nach dem Seitenwechsel mit seinem dritten Streich (56.) für die Vorentscheidung.

Der FC Bayern steht in der Champions-League-Ligaphase nach der zweiten Niederlage aus drei Spielen mit drei Zählern auf dem 23. Platz. Barca um Chefcoach Hansi Flick ist dank sechs Punkten derzeit Zehnter.