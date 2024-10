Marmoush jagt Eintracht-Rekord

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Omar Marmoush kann einen Vereinsrekord knacken

Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt führt nicht nur die Torjägerliste der Bundesliga an, sondern jagt am Wochenende auch einen Vereinsrekord der SGE.

Er hat einen Lauf: Omar Marmoush ist mit neun Treffern momentan der treffsicherste Bundesliga-Profi in dieser Saison und der große Senkrechtstarter der Liga.

Bisher traf der Ägypter in jedem Spiel - außer am ersten Spieltag bei der 0:2-Niederlage in Dortmund.

In den folgenden sechs Bundesliga-Partien traf er jedes Mal mindestens einmal. Das schafften in Reihen der Eintracht bisher nur zwei Profis, berichtet die Statistikabteilung des "kicker".

Bernd Hölzenbein (1976/1977 und Anthony Yeboah (saisonübergreifend 1993) sind die zwei anderen SGE-Profis, die an mindestens sechs aufeinanderfolgenden Spielen trafen. Yeboah schaffte dies sogar an sieben aufeinanderfolgenden Partien.

Holt sich Marmoush in Berlin den Rekord?

Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, sport.de-Ticker) kann Marmoush bei Union Berlin nachlegen. Mit einem weiteren Treffer würde er mit der Eintracht-Legende gleichziehen und den Rekord einstellen.

Die Hessen stehen nach dem siebten Spieltag mit 13 Zählern auf Platz sechs der Bundesliga-Tabelle. Am Donnerstag trifft der Bundesligist noch in der Europa League auf Rigas Futbola (18.45 Uhr live auf RTL+)

Die Auftritte von Marmoush wecken naturgemäß Begehrlichkeiten. Das Interesse von Vereinen wie dem FC Liverpool, dem FC Arsenal oder West Ham ist bereits bekannt. Inzwischen beschäftigt sich wohl ein weiterer England-Klub mit dem Ägypter.

Laut "teamtalk.com" rückte nun auch der FC Chelsea in den Kreis der Interessenten.

Doch der Deal dürfte für Chelsea in jedem Fall teuer werden. Marmoush hat in seinem bis Sommer 2027 laufenden Vertrag keine Ausstiegsklausel. Und die Eintracht will wohl den Ägypter nicht so einfach ziehen lassen, eine mögliche Ablöse könnte sich auf bis zu 60 Millionen Euro belaufen, hieß es zuletzt in Medienberichten.