Mainz-Keeper geht auf Harry Kane los

Harry Kane vom FC Bayern erwischte den Mainzer Robin Zentner am Kopf

Dicke Luft nach dem Zweitrunden-Match im DFB-Pokal zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern: Nach dem deutlichen 0:4 ließ FSV-Keeper Robin Zentner Dampf ab und machte Harry Kane, Jamal Musiala und dem Schiedsrichter-Gespann um Sascha Stegemann Vorwürfe.

Robin Zentner war am Mittwochabend durchaus gezeichnet: Der Torwart wurde von Gegenspieler Harry Kane mit dem Fuß am Kopf getroffen und trug dabei eine Platzwunde davon.

Nach dem Schlusspfiff knöpfte sich der Mainzer den Bayern-Goalgetter vor. "Da kann man schon einen Vorwurf machen. Er sieht relativ früh, dass er nicht zum Ball kommt. Dann kann er auch einfach wegbleiben", monierte Zentner im "ZDF".

Ebenfalls kein Verständnis hatte der 30-Jährige für das Schiedsrichter-Gespann, das die Abseitsposition von Jamal Musiala beim zweiten Gegentor nicht gesehen hatte.

"Dafür braucht man keinen VAR. Dafür haben wir einen Linienrichter. Das ist relativ klar, eine einfach zu beurteilende Situation. Dass er das nicht sieht ... Das ist ja nicht einmal knapp", schimpfte Zentner: "Das Schiri-Glück hatten wir auch nicht. Das ist den Bayern vorbehalten."

In der zweiten Pokal-Runde kamen die Video-Schiedsrichter noch nicht zum Einsatz.

Provokanter Jubel: Zentner attackiert Stars des FC Bayern

Und als wäre all das nicht Ärger genug, legte sich Zentner während des Spiels auch noch mit mehreren Bayern-Stars an.

Dreierpacker Musiala hatte nach dem Treffer zum 4:0 aus Münchner Sicht eine Jubelgeste mit drei Fingern in Richtung der Heimfans gezeigt. Zentner wertete dies als Provokation und stürmte auf den Matchwinner und dessen Teamkollegen zu.

Der Schlussmann drängte die feiernden Bayern-Profis weg, Referee Stegemann musste schlichtend eingreifen. Immerhin: Eine Verwarnung musste der Unparteiische nach dem Zwist nicht aussprechen.

Durch den klaren Erfolg in Mainz hat der FC Bayern das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Nach drei äußerst enttäuschenden Spielzeiten in dem Wettbewerb will der Rekordsieger 2024/2025 unbedingt nach Berlin und dort das Finale gewinnen.