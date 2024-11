Insider spekuliert über Hoeneß-Wechsel zum BVB

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Könnte Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart ein Thema beim BVB werden?

Trainer Nuri Sahin rückt nach dem schwachen Saisonstart von Borussia Dortmund immer mehr ins Kreuzfeuer der Kritik. Sollte es zu einem Trainerwechsel beim BVB kommen, könnte Erfolgscoach Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart ein Thema beim BVB werden.

Das zumindest glaubt "Bild"-Fußballchef Christian Falk. In seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" spekuliert der Reporter, der BVB könne sich um Hoeneß bemühen, sollte es mit Sahin nicht weitergehen.

Gerade die vergleichsweise niedrige Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 datierten Vertrag beim VfB Stuttgart mache Hoeneß "sehr interessant" für andere Vereine, urteilte Falk. Für eine festgeschriebene Ablöse von fünf bis sechs Millionen Euro soll der 42-Jährige den Verein wechseln dürfen. "Das ist nicht viel Geld für einen Manager auf dem Markt", erklärte Falk.

Er wies in diesem Zusammenhang auch erneut auf das Interesse von Bayer Leverkusen an Hoeneß hin. Ihm zufolge könnte es zu einem "Domino-Effekt" kommen, sollte sich Real Madrid von Carlo Ancelotti trennen und stattdessen Xabi Alonso vom Doublesieger abwerben. Der "kicker" hatte Hoeneß zuletzt als "Wunschlösung" Bayers bezeichnet, sollten sich die Wege mit Alonso trennen.

BVB: Was passiert mit Nuri Sahin?

Ob der BVB tatsächlich kurzfristig wieder Bedarf auf dem Trainerposten, könnte sich bereits bis zur kommenden Länderspielpause herausstellen. Sahins Arbeit soll derzeit auf dem Prüfstand stehen, auch wenn die Klub-Verantwortlichen eigentlich weiter an dem 36-Jährigen festhalten wollen.

Aber: Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bezeichnete zuletzt bei "Bild" die Qualifikation für die Champions League als "Messlatte" für jeden BVB-Coach. Und derzeit belegen die Dortmunder nur einen enttäuschenden siebten Tabellenplatz.

Die kommende Aufgabe in der Liga hat es in sich: Am Samstag (18:30 Uhr) steht der Kracher gegen RB Leipzig auf dem Programm.