Nach 0:2: Lautern erkämpft sich noch einen Punkt

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Der 1. FC Kaiserslautern hat gegen Magdeburg noch einen Punkt geholt

Trotz eines Zwei-Tore-Rückstandes hat sich der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga noch einen Punkt erkämpft.

Die Lauterer kamen in ihrem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg zu einem 2:2 (1:2). Damit ist der FCK seit nunmehr drei Partien in Folge unbesiegt.

Samuel Loric (11.) und der Ex-Lauterer Philipp Hercher (13.) hatten die Weichen für die Gäste früh auf Auswärtssieg gestellt, doch Kaiserslautern antwortete durch Boris Tomiak per Foulelfmeter (32.) und Ragnar Ache (68.).

Zudem schwächte sich Magdeburg durch zwei Gelb-Rote-Karten gegen Falko Michel (36., wiederholtes Foulspiel) und Martijn Kaars (90.+3, wiederholtes Foulspiel) selbst. In der Tabelle bleiben beide Teams im Mittelfeld.

Am Betzenberg schlug Magdeburg früh doppelt zu: Nach einem Eckball in den Rückraum schoss Loric per Linksschuss sehenswert zu Führung ein. Nur zwei Minuten später erhöhte der enteilte Hercher. Durch einen Foulelfmeter fand Lautern dann ins Spiel zurück: Tomiak schob sicher ein.

Kurz darauf waren die Gäste nur noch zu zehnt, Michel sah nach einem taktischen Foul Gelb-Rot. Kaiserslautern drängte in der Folge auf den Ausgleich und belohnte sich nach zahlreichen vergebenen Chancen durch Ache, der per Kopf traf.