Irre Trainer-Gerüchte beim VfL Bochum

IMAGO/O.Behrendt

Dieter Hecking (r.) könnte bald beim VfL Bochum übernehmen

Der VfL Bochum taumelt derzeit in Richtung 2. Bundesliga, ist in seinem derzeitigen Zustand nicht mehr konkurrenzfähig im deutschen Fußball-Oberhaus. Nun soll es eine neue Wunschlösung auf dem Cheftrainer-Posten an der Castroper Straße geben.

Wie das vereinsnahe Portal "Tief im Westen - Das VfL-Magazin" am Sonntag vermeldete, hat der VfL Bochum nun einen Favoriten auf die Nachfolge des entlassenen Peter Zeigler sowie der Interimslösung Markus Feldhoff parat.

Dieter Hecking soll demzufolge beim Tabellenletzten der Bundesliga übernehmen und versuchen, den VfL Bochum irgendwie zurück in die Erfolgsspur zu bekommen.

Der 60-Jährige arbeitete zuletzt bis Mai 2024 als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg, war davor aber viele Jahre vor allem als Trainer in der Bundesliga und 2. Bundesliga tätig. So arbeitete Hecking unter anderem als Fußballlehrer für den Hamburger SV, den VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Nürnberg.

Insgesamt acht Profi-Stationen hat der langjährige Trainer in seiner Karriere bereits absolviert, sein größter Erfolg war dabei der Sieg im DFB-Pokal 2015 mit dem VfL Wolfsburg.

VfL Bochum hat schon sieben Punkte Rückstand auf Platz 15

Laut dem Medienbericht soll sich der VfL Bochum bereits "in sehr konkreten Gesprächen" mit Hecking befinden. Offiziell bestätigt wurde der Kontakt zu dem ehemaligen Offensivspieler, der in der Bochumer Nachbarstadt Castrop-Rauxel geboren wurde, allerdings noch nicht.

Der VfL hatte sich in den vergangenen Wochen desaströs entwickelt und hat den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld verloren. Fünf Niederlagen setzte es in den vergangenen fünf Partien, die Bochumer kassierten dabei eklatante 22 Gegentore.

Insgesamt hat der Ruhrgebietsklub erst einen mickrigen Zähler auf der Habenseite, der Rückstand auf Tabellenplatz 15 beträgt bereits sieben Zähler.