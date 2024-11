Radikal-Umbruch bei 1860 München

IMAGO/Oliver Zimmermann

Argirios Giannikis und 1860 München feierten einen wichtigen Sieg

Nach einer turbulenten Woche, in der der finanzielle Super-GAU abgewendet werden konnte, feierte 1860 München einen überraschenden 3:0-Sieg gegen den SV Sandhausen. Grundlage war ein Radikal-Umbruch.

Nach dem 1:5 gegen Energie Cottbus wollte Trainer Argirios Giannikis bei 1860 München "jeden Stein umdrehen".

Gegen Sandhausen stellte der Coach gerade in der Defensive viel um. So erhielt aus der Viererkette nur Kapitän Jesper Verlaat erneut das Vertrauen.

Giannikis' Wechsel trugen in Sandhausen Früchte. Die fast komplett umgekrempelte Defensive stand stabiler als zuletzt, vorn schlug man in Sandhausen eiskalt zu - so musste der neue, alte Keeper Marco Hiller, der ins Tor gerückt ist, noch gar nicht glänzen.

"Das 3:0 hat keiner erwartet. Heute lag's nicht an mir, sondern an einer super Mannschaftsleistung", wird Hiller vom "kicker" zitiert.

Bei "MagentaSport" sagte Trainer Giannikis: "Kompliment an die Mannschaft. Nach dem 1:5 gegen Cottbus war das in Sandhausen ein hoch verdienter Sieg. Die Standards von Sandhausen haben wir super verteidigt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Ich hatte das Vertrauen, dass unsere neuen Spieler das sofort umsetzen. Das Zu-Null mit dem neuen Torwart ist kaum erklärbar. Das geht es um Energie, um Psychologie."

1860 München wendet Super-GAU ab

In der vergangenen Woche ist 1860 München noch einem Super-GAU entgangen. Bis zum 31. Oktober hatte der chronisch verschuldete Drittligist drei Millionen Euro auftreiben müssen, um einen Abzug von neun Punkten oder sogar einen Entzug der Lizenz zu verhindern.

Eigenständig könnte der Verein von der Grünwalder Straße dieses gravierende Finanzloch nicht stopfen. Investor Hasan Ismaik und sein Unternehmen HAM sprangen allerdings ein, um den Klub zu retten.

Die Begleichung der Verbindlichkeiten soll Ismaik laut "SZ" allerdings an gewisse Forderungen geknüpft haben. Unter anderem soll der jordanische Investor bei der Benennung des neuen Geschäftsführers Finanzen ein erhebliches Wörtchen mitreden wollen.