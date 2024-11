Spektakuläre Riemann-Rückkehr zum VfL Bochum?

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Manuel Riemann hat seit Mai kein Spiel mehr bestritten

Zehn Jahre lang spielte Torhüter Manuel Riemann für den VfL Bochum, führte sein Team bisweilen sogar als Kapitän auf das Feld. Vor der Last-Second-Rettung in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf flog der Schlussmann dann im hohen Bogen aus der Mannschaft, nachdem er sich mehrere interner Verfehlungen geleistet hatte. Folgt knapp fünf Monate später die spektakuläre Rolle rückwärts?

Zuletzt sorgten der abgeschlagene Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga und sein langjähriger Stammtorhüter im August für Schlagzeilen, als sie sich vor dem Bochumer Landgericht trafen.

Riemann hatte seinen Arbeitgeber, bei dem er noch immer einen gültigen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt, verklagt, nachdem er bis auf Weiteres auf dem Profi-Kader gestrichen wurde und derzeit maximal mit der Reservemannschaft des VfL trainieren darf. Der 36-Jährige wollte damit seine Rückkehr in das Mannschaftstraining erzwingen, eine finale Einigung gab es bis dato noch nicht.

Jetzt könnte es zu einer irren Wende in der gesamten Angelegenheit kommen. Wie die "Bild" berichtete, denkt der VfL Bochum aktuell über eine Rückhol-Aktion des suspendierten Torwarts nach.

Riemann soll in der letzten Woche Gesprächsthema bei einer Präsidiumssitzung des VfL gewesen sein, hieß es in dem Zeitungsbericht. Dabei ging es unter anderem darum, ob Riemann nicht doch wieder in das Teamtraining zurückkehren soll.

VfL Bochum ist mit nur einem Zähler Tabellenletzter

Sein Arbeitgeber hatte ihm zuletzt vor Gericht noch "verbales und fast körperliches Fehlverhalten" vorgeworfen, soll auch höchster Ebene nun trotzdem über eine Begnadigung des langjährigen Führungsspielers nachdenken.

Zuletzt soll eine Abstimmung im Präsidium zwar noch einstimmig gegen ein Riemann-Comeback im VfL-Mannschaftstraining ausgefallen sein. Doch gilt es laut "Bild" als denkbar, dass in den kommenden Wochen noch ein Umdenken im Verein stattfindet.

Riemann wäre ein weiterer Strohhalm, nachdem der VfL greifen könnte, um den drohenden Bundesliga-Abstieg noch abzuwenden. Derzeit rangieren die Westfalen mit nur einem Zähler aus neun Partien auf Tabellenplatz 18, stellen zudem mit 29 Gegentoren klar die schlechteste Defensivreihe der Bundesliga.

Manuel Riemann hat seit 2015 über 270 Meisterschaftsspiele für den VfL Bochum in der Bundesliga und 2. Bundesliga absolviert.