Hecking übernimmt den VfL Bochum - Vertragsdetails enthüllt

IMAGO/Joeran Steinsiek

Dieter Hecking wird neuer Trainer des VfL Bochum

Dieter Hecking übernimmt wie erwartet den VfL Bochum. Das bestätigte der abstiegsbedrohte Bundesligist am Montagnachmittag.

Wie der Revierklub mitteilte, erhält der 60-Jährige an der Castroper Straße einen Vertrag bis zum Saisonende. "Bild" zufolge enthält der Kontrakt keine Klausel zur automatischen Verlängerung, sollte der Klassenerhalt gelingen. Zudem heißt es, der neue Chefcoach werde für seinen Retter-Einsatz rund 50.000 Euro pro Monat verdienen.

Hecking folgt beim VfL Bochum auf Interimstrainer Markus Feldhoff, der die Mannschaft zuletzt gemeinsam mit Murat Ural betreut hatte. Das Duo wiederum hatte Peter Zeidler abgelöst, der nach einem desaströsen Saisonstart seinen Hut nehmen musste.

Der VfL richtete Feldhoff in seiner Mitteilung einen "großen Dank" aus. Der Klub wisse es "es enorm zu schätzen", dass sich der Ex-Profi "in einer äußerst schwierigen Situation" bereit erklärt hatte, Verantwortung zu übernehmen.

Jetzt soll also Hecking die Kohlen in Bochum aus dem Feuer holen - eine Herkulesaufgabe. Der VfL holte nur einen Punkt aus den ersten neun Ligaspielen - die schlechteste Bilanz eines Teams zu diesem Zeitpunkt in der gesamten Bundesliga-Historie.

Zuletzt setzte es eine 2:7-Klatsche für den VfL bei Eintracht Frankfurt, davor ein 0:5 gegen den FC Bayern. Ein Aufwärtstrend war unter Feldhoff also keineswegs zu erkennen.

Hecking wiederum arbeitete zuletzt nicht mehr als Trainer und war stattdessen als Sportvorstand beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg tätig. Dort wurde er im vergangenen Mai entlassen.

Erfahrung von 418 Bundesligaspielen für den VfL Bochum

Nichtsdestotrotz bringt er eine Menge Erfahrung auf der Bank mit. In 418 Bundesligaspielen stand Hecking in seiner Karriere bislang an der Seitenlinie in der Verantwortung, betreute Klubs wie Borussia Mönchengladbach, Nürnberg und Hannover 96.

Seine größten Erfolge als Chefcoach feierte er allerdings mit dem VfL Wolfsburg. 2015 gewann er mit den Niedersachsen zunächst den DFB-Pokal im Finale gegen Borussia Dortmund, später den Supercup im Duell mit dem FC Bayern.

Erstmals auf der Trainerbank des VfL Bochum wird Hecking am Samstag Platz nehmen. Dann gastiert ab 15:30 Uhr Doublesieger Bayer Leverkusen im Ruhrstadion.