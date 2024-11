IMAGO/Steven Mohr

Markus Anfang ist Cheftrainer beim 1. FC Kaiserslautern

Markus Anfang hat mit dem 1. FC Kaiserslautern eine schwierige Phase in der 2. Fußball-Bundesliga überstanden. Nach zwischenzeitlich fünf sieglosen Spielen holte der FCK-Chefcoach mit seinem Team zuletzt sieben Zähler aus den letzten drei Partien. Bemerkenswert: Anfang kann sich auf all seine Feldspieler verlassen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat die Ergebnis-Krise erfolgreich in einen positiven Lauf umgekehrt. Holten die Pfälzer zwischen dem vierten und achten Spieltag in der 2. Bundesliga nur zwei magere Punkte, konnte Trainer Markus Anfang nach den Siegen gegen die Top-Teams aus Paderborn (3:0), Düsseldorf (4:3) und dem Remis gegen Magdeburg (2:2) wieder aufatmen.

"Wenn man überlegt, dass der ganze Kader, also alle Feldspieler, schon Spielzeit bekommen hat, ist das eigentlich außergewöhnlich", hob Anfang am Sonntag in der Sendung "SWR Sport" anerkennend hervor: "Das zeigt unsere Situation. Egal wer auf dem Feld stand, sie haben alles dafür getan, Punkte zu holen."

Kaiserslautern hatte zwischenzeitlich mit argen Personalsorgen zu kämpfen. Immer wieder habe er "improvisieren" und die Mannschaft "neu aufstellen" müssen, so Anfang. Auch daher habe seine Mannschaft bislang noch "nicht das Level erreicht, das wir erreichen können".

Neues Selbstvertrauen beim 1. FC Kaiserslautern

Der 50-Jährige, erst im Sommer zum 1. FC Kaiserslautern gekommen, machte jedoch auch deutlich, dass die Leistungen im Frühherbst nicht immer gestimmt haben. "Wir hatten sicherlich Phasen, in denen wir zu passiv waren und eine schlechte Halbzeit gespielt haben, wie zum Beispiel in Hannover (1:3). Dadurch haben wir das ein oder andere Spiel abgegeben."

Gleichwohl sei seinen Spielern anzumerken, dass sie "unbedingt den nächsten Schritt machen" wollen. "Die Ergebnisse der letzten Wochen helfen natürlich dabei, dass du mehr Selbstvertrauen hast."

Nach elf Spieltagen rangiert der Traditionsklub inzwischen auf dem zehnten Tabellenplatz - nur vier Zähler hinter Platz zwei. Am kommenden Freitag steht das schwere Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg auf dem Programm.