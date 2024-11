Bayern baggert wohl an Kompany-Vertrautem

IMAGO/Bahho Kara

Vincent Kompany (Bild) will Luca Koleosho zum FC Bayern locken

Der FC Bayern soll auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive offenbar ein Auge auf einen Spieler geworfen haben, der FCB-Coach Vincent Kompany bestens von seiner vorherigen Trainer-Station beim FC Burnley bestens bekannt ist.

Jeder Trainer hat seine ganz eigenen Wunschspieler und so ist es wenig verwunderlich, dass auch Vincent Kompany offenbar bei den Verantwortlichen des FC Bayern wegen eines Profis vorstellig wurde, den er bestens aus seiner Zeit beim FC Burnley kennt. Dort - beim aktuellen englischen Fußball-Zweitligisten nämlich - steht seit Sommer 2023 Luca Koleosho unter Vertrag, der damit in 2023/24 eine Saison unter Kompany spielen konnte, bevor dieser sich Mitte 2024 dem FC Bayern anschloss.

Mit einer Vorlage und einem Tor in 15 Einsätzen in der Premier League hatte der 20-jährige Italiener unter Kompany (in einer schwierigen Saison beim späteren Absteiger) zwar nicht unbedingt herausragende Werte vorzuweisen, dennoch scheint Koleosho etwas in sich zu haben, das Kompany laut einem "Sky"-Bericht dazu verleitete, das Burnley-Juwel nun beim deutschen Rekordmeister als Zukunftstransfer ins Spiel zu bringen.

Laut dem Pay-TV-Sender möchte Kompany den Offensivmann, der auf der Außenbahn zuhause und für seinen guten Antritt und scharfe Flanken bekannt ist, gern nach München locken.

Wechselt Koleosho nach München?

Hier könnte Koleosho als Perspektivspieler aufgebaut werden und möglicherweise irgendwann in die Fußstapfen von Serge Gnabry und Co. treten, spekuliert "Sky". Der FCB sei "dran" am Flügelspieler.

Wie weit es mit dem Werben um den U21-Nationalspieler Italiens gediegen ist, sagt der Bericht nicht. Klar ist nur: Koleosho hat beim FC Burnley noch einen Vertrag bis Sommer 2029. Allzu günstig wird der 20-Jährige also nicht werden, dessen Marktwert auf rund zwölf Millionen Euro geschätzt wird.

Koleosho stand in der aktuellen Zweitliga-Saison beim FC Burnley elf Mal auf dem Feld und war dabei immer mindestens 66 Minuten im Einsatz, vier Mal sogar über die komplette Spielzeit. Dabei gelangen ihm bislang zwei Tore.