Scharfe "Hosenscheißer"-Kritik an Schalke-Profis

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Beim FC Schalke 04 herrscht mal wieder Krise

Vereinsikone Rüdiger Abramczik geht nach dem mauen 0:0 beim SSV Ulm hart mit den Profis des FC Schalke 04 sowie Trainer Kees van Wonderen ins Gericht.

"Ich fand das Spiel katastrophal. So ein grausames Spiel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Am liebsten wäre ich nach 20 Minuten abgehauen. Wie wir Fußball spielen, das geht überhaupt nicht. Damit wirst du keinen Blumentopf gewinnen", polterte der 68-Jährige im "Fussball Legenden Talk" auf Youtube. "Man hat schon bei der Aufstellung gesehen, dass wir in Ulm mauern wollten. Es haben sich immer alle zurückgezogen. Keiner hat angegriffen oder etwas probiert."

Van Wonderens Philosophie sagt Abramczik nicht zu. "Man hört ja, dass er gerne defensiv spielen lässt. Aber ich kann doch nicht nur einen Stürmer mit zu einem Auswärtsspiel nehmen. Dann muss man in der U23 oder der U19 schauen. Hätte sich Kenan Karaman verletzt, hätten wir keinen Stürmer gehabt. Das kann doch nicht sein. Wir sind Schalke 04 und Ulm ist keine Truppe, die uns an die Wand spielen kann oder vor der du Angst haben musst. Und wir stehen mit zehn Mann hinten drin und pöhlen die Bälle durch die Gegend."

FC Schalke 04: Rüdiger Abramczik vermisst die Grundtugenden

Auch die große Anzahl der Verletzten auf Schalke stößt Abramczik sauer auf. "Wo verletzen die sich denn alle? Das sind Hosenscheißer, die machen sich in die Hose, weil die Situation derzeit ganz schlecht ist. Da stimmt hinten und vorne etwas nicht."

Das Argument, die Profis seien verunsichert, lässt die Schalke-Legende nicht gelten. "Klar sind die verunsichert, aber rennen, kämpfen, sich bemühen, könnten sie ja trotzdem. Sonst müssen sie sich einen anderen Beruf suchen", sagte Abramczik.

Für das wegweisende Keller-Duell gegen Schlusslicht Jahn Regensburg am Sonntag (13:30 Uhr) ist der frühere S04-Profi skeptisch. "Die haben uns auch beobachtet. Wenn du da wieder nur mit einem Stürmer spielst und mit zehn Mann hinten drin, dann gute Nacht."