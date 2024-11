Neuer für Benfica-Legende "einer der besten Torhüter der Welt"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Nuno Gomes sieht den FC Bayern gegen Benfica in der Favoritenrolle

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern den portugiesischen Klub Benfica SL in der Champions League. Vor dem Spiel warnte Nuno Gomes die Münchner vor den Gästen.

"Ich weiß, dass es schwierig ist, aber es ist nicht unmöglich", sagte Gomes mit Blick auf die Siegchancen von Benfica im Interview mit der "tz". Der FC Bayern sei allerdings eine "exzellente, sehr starke Mannschaft".

Doch: Der riskante Spielstil unter Trainer Vincent Kompany könnte für die Münchner zur Schwachstelle werden.

"Sie lassen hinter der Abwehr viel Platz, aber sie haben auch starke und erfahrene Verteidiger. Di Maria ist ein sehr intelligenter Spieler, technisch stark und könnte den Unterschied ausmachen. Pavlidis und Akturkoglu sind ebenfalls sehr gefährlich, wenn sie den Raum bekommen, um Qualitäten zu zeigen", betonte Gomes.

Trotz der beiden Niederlagen in der Königsklasse gegen Aston Villa und den FC Barcelona traut die Benfica-Legende dem FC Bayern den ganz großen Coup zu. "Das ist auch der Grund, warum es für Benfica ein schweres Spiel werden wird, denn Bayern braucht drei Punkte und wird mit einem besonderen Siegeswillen ins Spiel gehen", so der ehemalige Nationalspieler Portugals.

Von den beiden Münchner Innenverteidigern Dayot Upamecano und Minjae Kim schwärmte Gomes derweil in höchsten Tönen. Sie seien "starke, aggressive Verteidiger mit viel Erfahrung".

Auch auf Manuel Neuer hält der ehemalige Stürmer große Stücke. "Für mich ist er immer noch einer der besten Torhüter der Welt und einer der Gründe, warum Bayern so gut ist", so der Vizeeuropameister von 2004: "Ich hoffe, dass er im Spiel gegen Benfica nicht in Bestform ist, weil ich denke, dass Benfica einige Chancen kreieren wird."

Gomes spricht über Schmidt-Entlassung bei Benfica

In dem Interview äußerte sich Gomes auch zu Roger Schmidt, der kurz nach dem Saisonstart bei Benfica entlassen und durch Bruno Lage ersetzt worden war.

"Roger Schmidt hatte eine hervorragende erste Saison bei Benfica, er spielte einen offensiven und druckvollen Fußball, der die Fans begeisterte. Er war in seinem ersten Jahr Meister, aber in seiner zweiten Saison verlor er einige sehr wichtige Spieler und konnte nie wieder an das Niveau seiner ersten anknüpfen", merkte Gomes an.