BVB-Youngster reagiert emotional nach CL-Debüt

IMAGO/Fotostand / Fantini

Cole Campbell (l.) debütierte in der Champions League

Nachdem er es in der laufenden Bundesliga-Saison bereits auf zwei Kurzeinsätze gebracht hatte, durfte Cole Campbell auch in der Champions League nun zum ersten Mal für Borussia Dortmund ran. Beim knappen 1:0-Heimsieg gegen Sturm Graz wurde der BVB-Youngster in der Schlussviertelstunde für Jamie Gittens eingewechselt.

Der junge US-Amerikaner stand somit auf dem Feld, als Donyell Malen kurz vor Schluss noch den umjubelten Siegtreffer für den BVB erzielte.

Campbell zeigte sich nach dem Schlusspfiff gegenüber Vereinsmedien emotional und dankbar ob seines ersten Königsklassen-Einsatzes.

"Es ist ein großartiges Gefühl. Von diesem Moment habe ich mein ganzes Leben lang geträumt", verriet der 18-Jährige, der seit zwei Jahren in Dortmund ist.

Die Atmosphäre an einem Champions-League-Abend im Dortmunder Signal Iduna Park vor mehr als 81.000 Zuschauern bezeichnete Campbell als "verrückt und großartig" und ergänzte: "Ich habe sowas wie Aufregung verspürt. Aber ich würde nicht sagen, dass ich nervös war. Fußballspiele machen mich nicht mehr nervös."

Campbell will sich bei den BVB-Profis etablieren

Seinem Cheftrainer Nuri Sahin sei er "echt dankbar" für die weitere Bewährungschance, die er ihn gegeben hat. "Er meinte nur, ich solle das genießen und auf dem Platz hart arbeiten", berichtete Campbell über den Austausch mit Nuri Sahin kurz vor seiner Einwechslung.

Nachgefragt, was seine weiteren sportlichen Ziele für die laufende Saison bei Borussia Dortmund seien, antwortet der junge Texaner noch: "Mein erstes Ziel war, im Kreis der Profi-Mannschaft zu sein und dann mein Debüt zu feiern. Jetzt hatte ich das Glück, dass es mir gelungen ist. Jetzt werde ich einfach versuchen, gute Leistungen zu bringen. Und dann kommen hoffentlich noch mehr Minuten in dieser Saison dazu."

Neben dem Profi-Team wird Campbell in dieser Saison auch in der A-Jugend des BVB sowie in der U23-Mannschaft in der 3. Liga eingesetzt. Insgesamt steht er in 2024/2025 bisher bei zwölf Pflichtspiel-Einsätzen für die Schwarz-Gelben.