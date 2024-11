FC Bayern betroffen? ManUnited plant 240-Mio.-Großangriff

IMAGO/Isidro Gomes

Viktor Gyökeres wird beim FC Bayern und bei Manchester United gehandelt

Manchester United plant nach der Verpflichtung des neuen Trainers Ruben Amorim offenbar eine 240 Millionen Euro teure Attacke auf dem Transfermarkt. Indirekt davon betroffen sein könnte auch der FC Bayern.

Denn: Medienberichten zufolge sollen die Red Devils auch Torjäger Viktor Gyökeres von Amorims Ex-Klub Sporting ganz oben auf ihrer Einkaufsliste platziert haben. Der 26-Jährige, der aktuell als heißeste Stürmer-Aktie überhaupt auf dem Markt gilt, ist noch bis 2028 an die Portugiesen gebunden. Seine Ausstiegsklausel liegt bei 100 Millionen Euro - eine Summe, die das finanziell immer noch bestens aufgestellte United wohl stemmen könnte.

Konkurrenzlos im Werben um Gyökeres ist der seit Jahren schwächelnde Premier-League-Gigant allerdings nicht. "Sport Bild" berichtete, der 26 Jahre alte Schwede stehe auch beim FC Bayern hoch im Kurs. Zudem soll der FC Barcelona an einer Gyökeres-Verpflichtung arbeiten.

Was den Shooting-Star so interessant für die Top-Klubs macht, liegt auf der Hand: Gyökeres steht 2024/2025 bereits bei bärenstarken 23 Treffern in 17 Pflichtspielen. Bei Sportings 4:1-Sensationssieg in der Champions League gegen Manchester City am Dienstag schnürte er einen Dreierpack.

Überweist Manchester United 240 Millionen Euro an Sporting?

Neben Gyökeres soll United aber auch weitere Sporting-Säulen im Visier haben. Laut "Sky"-Journalist Sacha Tavolieri handelt es sich dabei um die Abwehrakteure Goncalo Inacio und Ousmane Diomande, deren Ablösesummen auf 60 beziehungsweise sogar 80 Millionen Euro festgeschrieben sind.

Sollte Amorim seine drei angeblichen Transfer-Wünsche erfüllt bekommen, würden also insgesamt 240 Millionen Euro von Manchester nach Lissabon fließen.

Auch auf der Abgabenseite könnte sich bei United in der näheren Zukunft einiges tun. Sportlich verzichtbare (und einst sehr teure) Profis wie Antony, Casemiro, Christian Eriksen und Victor Lindelöf sollen auf der Streichliste stehen.