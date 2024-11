Werder-Star mit emotionalem Wiedersehen

IMAGO/RHR-FOTO

Marvin Ducksch (r.) kehrte mit Werder Bremen zurück in die Erfolgsspur

Mit dem Heimspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel fand Werder Bremen am Samstagnachmittag wieder in die Erfolgsspur zurück. Für einen Werder-Akteur war das Duell mit den Störchen ein ganz besonderes.

Marvin Ducksch stand gegen Kiel einmal mehr in der Startelf für seine Farben, blieb bis zur 78. Minute auf dem Feld. Er wurde dann durch Oliver Burke ersetzt, dem in der 90. Minute mit seinem Kopfballtor der 2:1-Siegtreffer gegen den Aufsteiger glückte.

Ducksch spielte insgesamt eineinhalb Jahre lang an der Kieler Förde, bestritt zwischen Januar 2017 und Mai 2018 53 Pflichtspiele für die KSV. Nachdem er in der Saison 2017/2018 mit 18 Saisontoren in 33 Zweitliga-Spielen Torschützenkönig im Kiel-Trikot wurde, scheiterte Ducksch mit den Holsteinern in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg und zog anschließend in Richtung Fortuna Düsseldorf weiter.

Die Zeit in Kiel ist dem 30-Jährigen bis heute in bester Erinnerung geblieben, wie Ducksch selbst gegenüber Bremer Vereinsmedien schon vor der Partie betonte.

"Ich erinnere mich gerne an die anderthalb Jahre zurück, weil sie mit die schönste Zeit in meinem Leben waren. Zu meiner Zeit war Handball die oberste Priorität in der Stadt. Wir haben den Umschwung geschafft, dass sich mehr Leute auch für Fußball interessiert haben", meinte der Angreifer auf seine Station in Kiel angesprochen.

Ducksch bei Werder Bremen bislang gesetzt

Zum ersten Mal traf er am letzten Samstag in der Bundesliga dann auf seinen Ex-Klub, für den er bis heute noch viele Sympathien hegt. Am Samstag aber konnte der zweimalige Nationalspieler mit seinem SVW wieder Zählbares einfahren und den vierten Saisonsieg klarmachen.

"Jeder, der mich kennt weiß aber, wie mein Spiel gesteuert ist und dass ich mich persönlich nicht an Scorern messe, sondern versuche der Mannschaft anders zu helfen", erklärte der Mittelstürmer noch einmal, dass es ihm im Werder-Trikot nicht nur um das reine Toreschießen geht. In der laufenden Saison stand Ducksch in allen zehn Bundesliga-Partien für Bremen in der Startelf.