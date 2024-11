Kompany mit "frischer" Mannschaft nach Hamburg

IMAGO/Markus Ulmer

Bayern Münchens Vincent Kompany blickt auf das Auswärtsspiel in Hamburg

Trainer Vincent Kompany (38) von Bayern München freut sich auf das knifflige Auswärtsspiel im Duell der Gegensätze beim FC St. Pauli (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Zum einen ist seine Mannschaft "frisch", zum anderen ist es für den Belgier eine Reise in die Vergangenheit: Zwischen 2006 und 2008 spielte Kompany in Hamburg für den St.-Pauli-Stadtrivalen HSV - und lernte damals offenbar auch das Partyleben auf dem Kiez kennen.

"Selbst die Beatles waren auf der Reeperbahn", sagte Kompany mit einem schelmischen Grinsen. Grundsätzlich sei seine Zeit in Hamburg "sehr wichtig und auch wunderschön" gewesen: "München ist eine tolle Stadt, genauso war es in Hamburg. Ich habe in der Zeit sehr viel gelernt, es war für mich erstmals außerhalb meiner Heimat. Es war eine sehr lehrreiche Zeit".

Sportlich können Kompany und Co. beim Aufsteiger St. Pauli eigentlich nur verlieren, alles andere als ein Sieg wäre eine Sensation. Personell kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen, bis auf die bekannten Ausfälle etwa von Aleksandar Pavlovic oder Hiroki Ito sind alle Spieler fit.

"Es sieht gut aus. Es war wichtig, dass wir nicht zu viele Verletzte haben", sagte Kompany: "Ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft frisch ist trotz der vielen Spiele, mental und körperlich."