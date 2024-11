Makkabi Deutschland verurteilt "Terror" in Amsterdam

IMAGO

In Amsterdam hat es antisemitische Angriffe gegeben

Makkabi Deutschland hat die antisemitisch motivierten Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam scharf verurteilt.

Der jüdische Turn- und Sportverband stehe "fest an der Seite der Maccabi-Tel-Aviv-Fans und aller von Antisemitismus Betroffenen", hieß es am Freitag in einem Statement.

Die "erschreckenden Szenen" hätten "auf schmerzhafte Weise" deutlich gemacht, "wie tief verwurzelt und gefährlich der islamistische Antisemitismus und Hass in Westeuropa mittlerweile ist". Der mehr als 7000 Mitglieder starke Verein schrieb darüber hinaus von "Terror und pogromartiger Gewalt". Was sich in der niederländischen Hauptstadt abgespielt habe, sei die "radikale Umsetzung der Idee des Erlösungsantisemitismus".

Rund um das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv (5:0) am Donnerstagabend war es zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen; es gab Berichte über Hetzjagden auf Maccabi-Fans. Laut Polizei wurden 62 Menschen festgenommen und fünf Personen ins Krankenhaus gebracht. Nach israelischen Angaben wurden am Freitag zudem drei Personen vermisst.

Den Tätern gehe es "nicht um die israelische Politik, sondern um den Judenmord", stellte Makkabi Deutschland in seiner Mitteilung klar. Die Angriffe seien "keine Einzelfälle - sie zeigen, wie dringend von den demokratischen Regierungen gehandelt werden muss, um jüdisches Leben in Europa zu schützen."

Das Statement endet mit Worten der Anteilnahme: "Unsere Herzen und Gedanken sind bei den Fans, die dieser brutalen Gewalt ausgesetzt wurden."