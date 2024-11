Ticket-Ärger: FC Bayern schaltet sich ein

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Die Verantwortlichen des FC Bayern hoffen, den eigenen Fans helfen zu können

Wenn der FC Bayern Mitte Dezember in der Schalker Veltins-Arena im Rahmen der Champions League gegen Schachtar Donezk antritt, dann werden aufgrund der immens überhöhten Ticketpreise nach einer Storno-Offensive zahlreiche FCB-Fans fehlen. Jedenfalls Stand jetzt. Denn die Münchner Verantwortlichen versuchen offenbar derzeit alles, um doch noch eine große Zahl der eigenen Anhänger ins Stadion zu bekommen.

Sorgt der FC Bayern dafür, dass am 10. Dezember doch noch viele Tausend Münchner Fans den Weg in die Veltins-Arena finden, um den deutschen Rekordmeister in der Champions-League-Partie gegen den ukrainischen Gegner Schachtar Donezk anzufeuern, der aufgrund des russischen Angriffskriegs in Gelsenkirchen spielt?

Nach einem kürzlichen Boykott-Aufruf der "Südkurve München" hatten mehr als 35.000 Fans ihre Karten aufgrund der hohen Preise storniert. 55.000 Bestellungen sollen es noch vor dem Aufruf gewesen sein, knapp 19.000 blieben lediglich am Ende übrig.

Der Grund für den Ärger: Während die Spiele von Donezk gegen Atalanta Bergamo bei Preisen von 28 Euro für Sitzplätze und 23 Euro für Stehplätze begannen, müssen Bayern-Fans im Dezember 52 Euro für einen Steher und mindestens 105 Euro für einen Sitzer zahlen. Kein Wunder, dass die Wut groß war.

Die Fans des FC Bayern zeigten bereits ihren Unmut

Immerhin: Wie "Bild" erfahren hat, setzt sich der FC Bayern dafür ein, dass die Preise für die Tickets günstiger werden. Dafür soll es einen Austausch mit den Donezk-Verantwortlichen gegeben haben. Das Ergebnis des Gesprächs sei aber noch offen, heißt es. Wann es Gewissheit geben könnte, wurde bislang nicht deutlich.

FC Bayern: Fans machen mobil

"Bayern-Fans, lasst euch nicht verarschen und boykottiert das Auswärtsspiel bei Schachtar Donezk", hatte es in dem Statement der "Südkurve München" geheißen.

"Nutzt das vom FC Bayern unterbreitete Angebot und storniert eure Tickets für das Spiel – die Frist dafür endet Montag, 4.11., 12 Uhr. Für eine faire Preisgestaltung – gegen Topspielzuschläge!", so der Appell aus der Kurve, der wie erwähnt großflächig genutzt wurde.

Gibt es nach dem Einschreiten der Bayern-Bosse nun doch noch ein Happy End für die engsten Anhänger?