Nächster Ausfall beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Hess

Bayern-Coach Alexander Straus verzeichnet den nächsten Ausfall

Trainer Alexander Straus von Frauen-Bundesligist FC Bayern München muss kurz vor der nächsten Partie in der Champions League einen weiteren Ausfall verkraften.

Nationalspielerin Lea Schüller fällt für die Partie gegen den norwegischen Erstligisten Valerenga IF am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN) aus. "Sie ist noch nicht fit, hoffentlich wieder in ein paar Tagen", sagte Straus.

Schüller war in der Partie beim SC Freiburg (2:2) am vergangenen Freitag nach einem Zusammenstoß mit SCF-Torhüterin Rafaela Borggräfe mit einem Kopfverband ausgewechselt worden. Auch für Nationalspielerin Sydney Lohmann und die serbische Stürmerin Jovana Damnjanovic komme das Spiel gegen Valerenga noch zu früh, erklärte Straus. Bei Magdalena Eriksson, die in Freiburg ebenfalls angeschlagen vom Platz musste, ist ein Einsatz noch fraglich.

Valerenga sei ein "gut organisiertes Team", sagte Straus, der das Team noch bestens aus seiner Zeit in der norwegischen Liga kennt: "Sie werden es uns schwer machen." Die norwegische Abwehrspielerin Tuva Hansen blickt dem "besonderen Spiel" gegen einen Verein aus der Heimat mit Vorfreude entgegen: "Es ist eine sehr gute Mannschaft. Wir müssen unser Bestes geben, wenn wir gegen sie gewinnen wollen."

Die Ausgangslage ist dabei gut für die Münchnerinnen. Nach zwei Siegen in zwei Spielen führt Bayern mit sechs Punkten die Tabelle der Gruppe C an, Valerenga bildet mit null Punkten das Schlusslicht.