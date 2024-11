Bericht: FC Bayern hat "klare Tendenz" bei Dier

IMAGO/Ulrich Wagner

Eric Dier ist beim FC Bayern nur Bankdrücker

In der Winter-Transferperiode 2023/24 kam Eric Dier zum FC Bayern. Unter Thomas Tuchel war der Engländer in der vergangenen Rückrunde einer der großen Gewinner der Münchner. Bei Vincent Kompany bekommt der Innenverteidiger allerdings kaum noch Spielzeit. An der Säbener Straße gibt es offenbar eine "klare Tendenz", wie es mit Dier weitergeht.

Die "Bild" hatte zuletzt bereits vermeldet, dass alles auf einen Abschied Diers im kommenden Sommer hindeutet. Nun legt Transferexperte Florian Plettenberg in der "Sky"-Sendung "Transfer Update - Die Show" nach und erklärte, dass die "klare Tendenz" in Richtung ablösefreier Abgang nach der laufenden Spielzeit gehe.

Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden, heißt es. Der englische Nationalspieler fühle sich in München sehr wohl und sei auch in der Mannschaft und bei Vincent Kompany sehr beliebt, so Plettenberg weiter. Dennoch geht er davon aus, dass der Vertrag des Abwehrmannes an der Isar nicht verlängert wird.

FC Bayern machte mit Eric Dier ein Schnäppchen

Der 30-Jährige kam Mitte Januar 2024 für eine Leihgebühr in Höhe von gerade einmal 3,5 Millionen Euro in die bayerische Landeshauptstadt. Wenige Monate später wurde sein fester Wechsel ablösefrei eingetütet. Gerade in seinem ersten Halbjahr in München galt der Engländer lange Zeit als unverzichtbar, weil er deutlich weniger individuelle Fehler als seine Nebenleute machte.

Unter Thomas Tuchel kam er deshalb auch in 15 Rückrunden-Spielen zum Einsatz, in der Champions League lief er zudem weitere fünf Mal für den Rekordmeister auf. Seit dem Sommer läuft es bei dem ehemaligen Spurs-Verteidiger allerdings nicht mehr rund. Dier hat spürbar unter dem Vollgas-Fußball von Kompany zu leiden.

Die Abwehrkette des Rekordmeisters steht enorm hoch, entsprechend viel Platz gibt es zwischen der letzten Linie und dem eigenen Tor. Weil der Engländer im Vergleich zu seinen Konkurrenten deutliche Tempo-Defizite hat, passt er nicht ideal ins System.