Verlängerung bei Bayern? Musiala hält sich weiter bedeckt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Jamal Musiala vom FC Bayern ist zurück bei der Nationalmannschaft

Der Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern ist nur noch bis 2026 datiert. Mit Blick auf seine Zukunft hält sich der Nationalspieler weiter bedeckt.

"Über die Vertragsgeschichte kann ich jetzt nicht viel erzählen", sagte Musiala auf einer Pressekonferenz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag. Der DFB-Star ergänzte: "Der Fokus liegt auf den zwei DFB-Spielen und darauf, die Hinrunde gut zu beenden. Dann schauen wir was passiert."

Bereits Anfang des Monats hatte Musiala keine wirkliche Wasserstandsmeldung gegeben. "Ich kann jetzt nicht viel sagen. Es ist besser, ein bisschen mystery zu bleiben", sagte er nach dem 4:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FSV Mainz 05.

Er sehe derzeit keinen Druck bei seiner Zukunftsentscheiden und wolle sich Zeit lassen. "Mein Fokus lag in den vergangenen Wochen darauf, nach der Verletzung wieder fit zu werden und die kleineren Probleme in den Griff zu bekommen. In der Winterpause habe ich mehr Zeit, darüber nachzudenken", betonte Musiala.

Die Verantwortlichen des FC Bayern hatten zuletzt immer wieder untermauert, dass sie Musiala gerne in den eigenen Reihen halten und mit einem langfristigen Vertrag ausstatten wollen. Der Nationalspieler soll beim deutschen Rekordmeister eine Ära prägen und das neue Gesicht der Münchner werden.

Musiala will "Schritte nach vorne" machen

Auf der Pressekonferenz äußerte sich Musiala auch zu den Chancen des DFB-Teams bei der WM 2026. "Auch wenn die EM nicht so perfekt gelaufen ist, sehen wir, was für Möglichkeiten da sind. Wir haben noch anderthalb Jahre bis zu WM, in denen wir noch Schritte nach vorne machen können. Wir wollen das mitnehmen, was wir aus den zwei vergangenen Turnieren gelernt haben", gab der 21-Jährige die Marschroute vor.

Für seine persönliche Entwicklung sei wichtig, dass er "Schritte nach vorne" macht. "Ich will weiter an mir arbeiten und in jedem Spiel dabei sein. Ich will in so vielen Spielen wie möglich meine Leistung bringen", kündigte Musiala an.

Der Youngster hatte dem DFB-Team im Oktober verletzungsbedingt gefehlt. Beim FC Bayern zeigte sich Musiala zuletzt in absoluter Gala-Form, beeindruckt nicht nur als Wirbelwind, sondern auch als Torschütze.