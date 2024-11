Sané nur Edeljoker bei Bayern? Veh wird deutlich

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Bislang Edeljoker beim FC Bayern: Leroy Sané

Am vergangenen Samstag durfte Leroy Sané beim hart erarbeiteten 1:0-Auswärtssieg des FC Bayern beim FC St. Pauli endlich mal wieder von Beginn an ran. Ansonsten muss sich der Flügelspieler aber meist mit der Jokerrolle zufrieden geben. Der langjährige Bundesliga-Trainer Armin Veh sieht den Ex-Schalker immerhin wieder auf dem richtigen Weg.

"Er kommt gerade aus einer Verletzung und davor haben sie gut gespielt", zeigte Veh in der "ran Bundesliga Webshow" Verständnis für Bayern-Coach Vincent Kompany, der in seiner Startformation bislang überwiegend auf Neuzugang Michael Olise und Serge Gnabry vertraut.

Der deutsche Rekordmeister habe nun einmal "eine große Konkurrenz da vorne", gab der 63-Jährige zu bedenken. Sané stelle sich dennoch in den Dienst der Mannschaft: "Wenn er von der Bank kommt, macht er das gut."

Vorige Woche hatte der Nationalspieler, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann jüngst für die letzten Länderspiele des Jahres nachnominiert wurde, nach seiner Einwechslung geholfen, den 1:0-Heimsieg in der Champions League gegen SL Benfica zu erzwingen.

"Wir kennen sein Talent. Er hat heute wieder gezeigt, wie gut er ist", lobte Kompany seinen Schützling im Anschluss.

Nach einer Leistenoperation im Anschluss an die Europameisterschaft war Sané mit großem Trainingsrückstand zum FC Bayern zurückgekehrt.

Worauf Kompany beim FC Bayern achten muss

Veh appelliert an Sané, die Spannung aufrechtzuerhalten. "Man muss die Rolle auch annehmen. Sie haben so viele Spiele in dieser Saison, dass man auch wirklich jeden braucht", hob der gebürtige Augsburger hervor.

Ein Vorteil des FC Bayern sei, dass der Klub über einen hochkarätig besetzten Kader verfüge, in dem es selbst dann keinen auffälligen Leistungsabfall gebe, "wenn du dann vielleicht mal vier oder fünf Verletzte hast".

Laut Veh ist Kompany daher auch als Moderator gefragt. "Wenn du 20 Spieler hast, die alle spielen wollen und können, dann musst du die führen können. Sie müssen dir abnehmen, was du sagst und du darfst keine Spielchen spielen", verdeutlichte der erfahrene Übungsleiter.