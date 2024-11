"Sind im Austausch": Dynamo-Coach kündigt Transfers an

IMAGO/Gabor Krieg

Thomas Stamm ist seit Sommer Trainer von Dynamo Dresden

Dynamo Dresden will unbedingt zurück in die 2. Bundesliga. Für den Aufstieg wird sich der Ostklub allerdings mächtig strecken müssen. Der Drittligist will daher im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt nachlegen. Cheftrainer Thomas Stamm bestätigte die Absichten des Traditionsvereins.

Als einer der großen Favoriten auf den Aufstieg ist Dynamo Dresden in die Saison gestartet. Nach etwas mehr als einem Drittel der Saison stehen mit dem SV Sandhausen und Arminia Bielefeld aktuell nur zwei Teams in der Tabelle vor der Mannschaft von Thomas Stamm, die zuletzt nach einer kleinen Schwächephase wieder besser in Fahrt kam.

Um bis zum Saisonende um den Aufstieg mitspielen zu können, will der Drittligist im Winter personell nachlegen. "Punktuell wollen wir uns auf der einen oder anderen Position verstärken. Wir sind immer wieder im Austausch, haben die Augen offen und die Ohren gespitzt", sagte Stamm auf Nachfrage der "Bild".

Dynamo Dresden sucht den Nachfolger für Tom Zimmerschied

Der Boulevardzeitung zufolge will der sächsische Traditionsklub für mindestens zwei offene Kaderstellen Neuzugänge unter Vertrag nehmen. Dynamo Dresden suche intensiv nach einer Verstärkung für das Abwehrzentrum und die linke Außenbahn, heißt es weiter. Bei der Suche stehe insbesondere die Geschwindigkeit im Fokus.

Der Verein aus der Landeshauptstadt habe intern das fehlende Tempo auf einigen Positionen als größte Kader-Schwachstelle ausgemacht, so die "Bild". Gesucht wird auf dem linken Flügel ein Nachfolger für den zum SV Elversberg abgewanderten Tom Zimmerschied, der Dynamo rund 400.000 Euro in die Kassen spülte.

Teile dieser Einnahmen sollen nun in einen adäquaten Ersatz investiert werden. Weiteres Transfer-Budget könnte ein Abgang von Dennis Duah bringen, der bislang noch keine Minute für Dresden auf dem Platz stand. Der 21-Jährige könnte verliehen werden.