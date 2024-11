Winter-Streichliste von RB Leipzig durchgesickert

IMAGO/Christian Schroedter

André Silva und Eljif Elmas könnten RB Leipzig im Winter verlassen

Im Winter plant RB Leipzig wohl keinen Großangriff auf dem Transfermarkt. Einige Spieler könnten den Fußball-Bundesligisten aber verlassen.

Die "Bild" nennt mit André Silva, Eljif Elmas und Yussuf Poulsen drei Spieler, die auf der Streichliste von RB Leipzig stehen und den Klub spätestens im Winter verlassen könnten.

André Silva spielt sportlich in dieser Saison kaum eine Rolle für die Sachsen. In der Bundesliga kommt der Portugiese gerade einmal auf zwei Kurzeinsätze. Zwei weitere Einwechslungen in der Champions League stehen zu Buche.

Vertraglich ist Silva noch bis 2026 gebunden. Laut dem Bericht will RB den Stürmer aber im Winter loswerden - gerade mit Blick auf sein üppiges Gehalt in Höhe von sieben Millionen Euro.

Schon vor der Saison war Silva mit einem Abschied aus Leipzig in Verbindung gebracht worden. Unter anderem dem VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt wurde Interesse nachgesagt. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht.

Eljif Elmas als Missverständnis von RB Leipzig

Eljif Elmas war erst im Januar 2024 für 24 Millionen Euro von der SSC Neapel zu RB Leipzig gewechselt. Während der offensive Mittelfeldspieler in der Rückrunde der vergangenen Saison noch regelmäßig auf Einsätze gekommen ist, spielt er aktuell keine Rolle mehr.

Lediglich sechs Pflichtspieleinsätze stehen wettbewerbsübergreifend zu Buche.

Laut "Bild" ist Elmas, dessen Vertrag noch bis 2028 datiert ist, nach wie vor davon überzeugt, sich bei den Leipzigern durchsetzen zu können. Allerdings werde ein Abschied im Winter immer realistischer. Interesse könnte es aus England oder Spanien geben.

Poulsen im Sommer weg?

Bei Yussuf Poulsen sei ein Winter-Wechsel "wohl ausgeschlossen". Allerdings könnte der langjährige RB-Profi den Klub im kommenden Sommer verlassen. Voraussetzung dafür sei ein "Top-Angebot".

Das Arbeitspapier des 30 Jahre alten Dänen besitzt noch bis 2026 Gültigkeit. In der aktuellen Saison kommt der Stürmer auf 14 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er zwei Tore.

Das Startelf-Vertrauen erhielt Poulsen aber nur drei Mal.