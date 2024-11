Magdeburg-Talent versteht Nicht-Einwechslung

IMAGO/Michael Taeger

Pierre Nadjombe (M.) machte im Testspiel gegen Hannover 96 eine gute Figur

Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg drängt sich der im Sommer verpflichtete Pierre Nadjombe auf, um bald sein Profidebüt feiern zu können. Kürzlich stand das Talent schon kurz vor der Einwechslung, Trainer Christian Titz verzichtete allerdings doch. Der 21-jährige Ex-Kölner will nun dran bleiben.

Am vergangenen Zweitliga-Spieltag stand Pierre Nadjombe im Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 kurz davor, sein lang ersehntes Profidebüt für den 1. FC Magdeburg zu feiern. Doch in der Schlussphase musste sich der gebürtige Kölner dann doch wieder die Winterjacke überziehen und auf der Bank der Hausherren Platz nehmen.

Denn: Magdeburg-Coach Christian Titz entschied sich aufgrund der Gelb-Roten Karte des Ulmers Philipp Strompf kurzfristig doch gegen eine Einwechslung des Rechtsverteidigers. Stattdessen sollte Angreifer Aleksa Marusic in den Schlussminuten für den erhofften Siegtreffer sorgen.

"Das war sicher bitter", wird Nadjombe bei "Bild" nun zitiert, nachdem er beim Testspiel gegen Hannover 96 (2:2) auch als Torschütze überzeugte. Es sei "aber die richtige Entscheidung" gewesen, schob der Youngster direkt hinterher: "Das hat mir der Trainer erklärt. Er wollte mich ja wirklich bringen. Das gibt mir einen Schub. Ich werde mich weiterempfehlen."

Nadjombe beim 1. FC Köln ausgebildet

Titz erklärte die Nicht-Einwechslung wie folgt: "Das tut mir leid, dass es mit seinem Einsatz nicht klappte. Aber wenn der Gegner den Platzverweis bekommt, da wollten wir einen Stürmer bringen. Das war eine komische Situation."

Dennoch: Der im Sommer vom 1. FC Köln verpflichtete Rechtsfuß habe sich in den vergangenen Wochen im Training aufgedrängt. "Er hat die Zeit benötigt, sich körperlich zu entwickeln und an die Spielidee zu gewöhnen. Im Testspiel hat er es gut gemacht", so der Magdeburger Cheftrainer. Nadjombe haben die ersten 90 Minuten bei der Zweitliga-Mannschaft des 1. FC Magdeburg "gutgetan", wie der Torschütze betonte: "Ich traf schon in meinem ersten Testspiel gegen Cottbus. Jetzt wieder. Das fühlt sich wirklich gut an."

Pierre Nadjombe wurde beim 1. FC Köln ausgebildet, im Sommer folgte der Wechsel zum 1. FC Magdeburg. Bislang kam er allerdings nur in der Oberliga für die zweite Mannschaft zum Zug.