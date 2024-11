Basler stichelt gegen Musiala-Kritiker Hamann

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jamal Musiala hat gegen Bosnien und Herzegowina wieder gezaubert

Beim 7:0-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina zeigte Jamal Musiala am Samstag einmal mehr sein ganzes Können. Ex-Bundesliga-Profi Mario Basler lobte den Youngster nun in den höchsten Tönen und sieht den FC Bayern in der Pflicht.

"Ich habe schon immer an diesen Jungen geglaubt, jetzt kommt auch noch das Kopfballspiel hinzu. Er entwickelt sich gerade zum Aushängeschild des deutschen Fußballs", sagte der ehemalige Mittelfeldspieler am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Musiala sei schon jetzt auf absolutem Spitzenniveau. Doch beim Bayern-Star sieht Basler "von Woche zu Woche und von Monat zu Monat immer noch eine stetige Weiterentwicklung."

"Ich wünsche mir nur, dass er nächste Woche einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschreibt, damit wir so einen Jungen weiter in der Bundesliga sehen", fügte der 55-Jährige hinzu.

Beim FC Bayern bald mit Wirtz vereint?

Mit Blick auf die jüngste Kritik am Offensivspieler spürt Basler eine gewisse Genugtuung. Denn Musiala habe alle Zweifler Lügen gestraft - allen voran "Sky"-Experte Dietmar Hamann.

"Vor ein paar Wochen hat Didi Hamann ganz komische Sätze über Musiala gesagt. Die widerlegt er im Moment", freute sich Basler.

Hamann hatte Musiala im September in einer Kolumne als "Einzelspieler" und "Alleinunterhalter" abgestempelt. "Wenn er zehnmal den Ball bekommt, nimmt er neunmal den Kopf runter und fängt an zu dribbeln", so der frühere Nationalspieler.

Dass dem nicht so ist, bewies Musiala auch gegen Bosnien und Herzegowina, wo er einmal mehr prächtig mit Kumpel Florian Wirtz harmonierte. Basler hofft, das Duo bald auch auf Klubebene vereint zu sehen.

"Hoffentlich spielen sie bald beim FC Bayern zusammen", sagte der TV-Experte. Für die Nationalmannschaft gelte ohnehin: "Sie müssen in jedem Spiel zusammen spielen, weil es zwei außergewöhnliche Fußballer sind."