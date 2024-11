Österreich verpasst direkten Aufstieg - Haaland überragt

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Österreich muss um den Aufstieg in die Nations League A bangen

Zusätzlich zum Streit mit der Verbandsspitze ist die österreichische Fußball-Nationalmannschaft auch sportlich ins Stolpern gekommen. Durch das 1:1 (1:0) gegen Slowenien verpasste das Team von Ralf Rangnick nicht nur den vierten Sieg in Folge, sondern auch den direkten Aufstieg aus der Gruppe B3 in die A-Staffel der Nations League.

Werder Bremens Romano Schmid (27.) brachte die Österreicher am Sonntagabend nach Vorlage des Leipzigers Christoph Baumgartner in Führung. Slowenien glich jedoch spät durch Gnezda Cerin (81.) aus. Dadurch schloss Österreich die Gruppe auf Platz zwei hinter Norwegen ab, das im Parallelspiel Kasachstan auch dank eines Dreierpacks von Erling Haaland 5:0 (3:0) besiegte, und muss in die Play-offs um den Aufstieg.

Zuletzt hatte der Zoff mit der Verbandsspitze die Schlagzeilen in der Alpenrepublik bestimmt. Wegen der geplanten Abberufung des ÖFB-Geschäftsführers Bernhard Neuhold zum Jahresende wurden Teamchef Rangnick und der Spielerrat um David Alaba und Marcel Sabitzer beim Präsidium vorstellig. Für ihre Einmischung wurden die Spieler gerüffelt. Rangnick prangerte anschließend in einer aufsehenerregenden Brandrede die Missstände beim Verband an.

Österreich muss im März in die Playoffs

Mit sieben Bundesliga-Profis in der Startelf dominierte Österreich im Wiener Ernst-Happel-Stadion die schwachen Slowenen zunächst. Nach der Führung durch Schmid verpasste das Team in der zweiten Hälfte aber mehrfach die Entscheidung, ehe Cerins Treffer den Spielverlauf auf den Kopf stellte.

Als Gruppenzweiter spielt Österreich somit im März die Relegation um den Aufstieg. Der Gegner, ein Drittplatzierter aus der A-Staffel, wird am kommenden Freitag (22. November) ausgelost. Slowenien hingegen muss in die Relegation gegen den Abstieg.

Durch den Patzer der Österreicher feierte das von Torjäger Haaland angeführte Norwegen parallel den Gruppensieg und damit den Aufstieg in die A-Liga. Der Stürmer von Manchester City staubte nach einem Schussversuch des Leipzigers Antonio Nusa zunächst ab (23.). Danach bereitete der RB-Profi mustergültig per Flanke für Haaland (37.) vor. Nach dem Treffer von Alexander Sörloth (41.), erhöhten erneut Haaland (71.) und Nusa (76.).