Bericht: Eintracht in Gesprächen mit Abwehr-Star

IMAGO/HMB Media

Tuta (2.v.l.) wurde bereits 2019 zur Frankfurter Eintracht geholt

Eintracht Frankfurt rangiert derzeit auf einem vielversprechenden dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga, ist im Rennen um die Champions-League-Platzierungen in aussichtsreicher Ausgangslage. Derweil treiben die SGE-Bosse die Kaderplanungen für das kommende Jahr intensiv voran. Eine wichtige Personalie ist dabei Abwehrspieler Tuta.

Der brasilianische Innenverteidiger zeigte sich in den letzten Wochen in sehr starker Form, hat für die Eintracht nach Kapitän Robin Koch die meisten Einsatzminuten in der laufenden Bundesliga-Saison gesammelt.

Wurde Tuta in der Vergangenheit vor allem eine große Schwankungsbreite bei seinen Leistungen vorgeworfen, gehört er nun zu den stabilsten Eintracht-Akteuren.

Laut "Bild"-Informationen sollen die Bosse der Hessen daher anstreben, mit dem Defensivspezialisten vorzeitig zu verlängern. Angestrebt wird demnach, den bis 2026 datierten Vertrag zwischen der Eintracht und Tuta schon zeitnah weiter auszudehnen. Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen demnach "zeitnah" aufgenommen werden, heißt es weiter.

Tuta wechselte schon 2019 zu Eintracht Frankfurt

Der 25-Jährige wechselte bereits im Sommer 2019 zu den Hessen und ist daher mittlerweile nach Timothy Chandler der zweitdienstälteste Profi im Kader der Adlerträger.

Nach einer einjährigen Leihe zum belgischen Erstligisten KV Kortrijk startete Tuta ab der Saison 2020/2021 so richtig im SGE-Trikot durch und hat mittlerweile schon über 150 Pflichtspiele für die Eintracht bestritten.

Er selbst hatte bereits im Oktober durchblicken lassen, dass er aktuell keinen Tapetenwechsel anstrebt: "Gerade bin ich unfassbar glücklich hier. Mit der Mannschaft, mit meinen Freunden, mit meiner Familie", wurde Tuta nach dem 1:1 gegen Union Berlin im Oktober von der "Bild" zitiert.

Tuta ist im vergangenen Monat zum ersten Mal Vater geworden.