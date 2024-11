FC Schalke 04 droht interner Zoff um Mega-Talent

IMAGO/JakobxKlos

Zaid Amoussou-Tchibara lief zuletzt als Kapitän in der A-Jugend des FC Schalke auf

Bei aller sportlichen Problemen im Profi-Bereich in der 2. Bundesliga: Im Nachwuchsbereich gehört der FC Schalke 04 weiterhin zu den besten Klubs in Fußball-Deutschland. Regelmäßig bringt die Schalker Knappenschmiede herausragende Talente heraus, die in Gelsenkirchen oder woanders dann den großen Durchbruch auf großer Bühne schaffen. Jüngstes Top-Juwel ist Zaid Amoussou-Tchibara, um das nun allerdings eine heiße interne Diskussion entbrannt ist.

Die Meinungen über den 18-Jährigen sind klar: Der Stürmer besitzt überragende Fähigkeiten, der Durchbruch auf Profi-Niveau gilt nur noch als Frage der Zeit.

Ginge es nach den S04-Verantwortlichen für den Lizenzspielerkader, würde Amoussou-Tchibara längst zu den Profis hochgezogen werden. Immerhin durfte er zuletzt beim Testspiel gegen Alemannia Aachen in der ersten Mannschaft ran, traf auch gleich zum 2:1-Sieg für seine Farben.

U19-Cheftrainer Norbert Elgert legt allerdings vehement sein Veto gegen eine vorschnelle Beförderung des Teenagers ein. Aus Sicht des Schalker Trainer-Urgesteins, der die A-Jugend bei Königsblau seit über 20 Jahren hauptverantwortlich betreut, käme dieser Sprung für seinen Schützling noch zu früh.

Elgert: "Bin einer der Weltbesten"

Elgert hatte sich in der Vergangenheit schon mehrfach quer gestellt, wenn es um das Hochziehen von Top-Talenten aus der U19-Mannschaft in den Profi-Kader ging. Mal mit mehr (beispielsweise Taylan Bulut, mittlerweile Stammspieler bei den Profis), mal mit weniger Erfolg (beispielsweise Assan Ouedraogo, mittlerweile zu RB Leipzig gewechselt).

Die Personalie Zaid Amoussou-Tchibara besitzt aktuell entsprechend großes Zoff-Potenzial auf Schalke. Um ihren wichtigsten Mann im Nachwuchsbereich nicht erneut zu verärgern, geht die Tendenz im Moment wohl dahin, dass der junge Stürmer tatsächlich vorerst in der U19-Auswahl bleibt und nur punktuell zu den Profis stoßen soll.

Damit wäre dem Wunsch Elgerts Rechnung getragen, der aus seinem Ärger über die Herangehensweise beim FC Schalke zuletzt gar kein Geheimnis machte. Noch vor dem Aachen-Test der Profis wurde er in der "Bild" mit klaren Aussagen zitiert: "Irgendwann wünsche ich mir, dass man mal auf mich hört. Ich mache das jetzt 30 Jahre und länger und auf dem Gebiet bin ich Spezialist. Und wahrscheinlich bei aller Bescheidenheit einer der Weltbesten."