United will sich bei Bayer Leverkusen bedienen

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Bayer Leverkusens Victor Boniface fällt länger aus

Victor Boniface fehlt Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen aktuell aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Dennoch steht der Mittelstürmer des Double-Siegers bei einem anderen Klub hoch im Kurs: Manchester United.

Der englische Rekordsieger Manchester United um den neuen Teammanager Ruben Amorim zeigt Interesse an Bayer Leverkusens Victor Boniface. Das berichtet "Sky".

Amorim habe nach seiner Ankunft gleich zwei Baustellen erkannt. Sowohl auf der linken Abwehrseite als auch im Sturmzentrum sieht der neue United-Boss demnach großen Handlungsbedarf. Victor Boniface werde nun als eine von vier Optionen gehandelt.

Allerdings fällt der Mittelstürmer vorerst auf unbestimmte Zeit aus. Bayer Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso hatte vor dem Bundesliga-Spiel gegen Heidenheim (5:2) nicht vorausblicken können, wie lange Victor Boniface an seiner bei der Nationalmannschaft erlittenen Oberschenkelverletzung laborieren wird. Ein Comeback in diesem Kalenderjahr sei aber nicht gänzlich ausgeschlossen.

Die Verletzung hat der 23-Jährige jüngst im Länderspiel gegen Ruanda davongetragen. Boniface stand in dem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup in der Startelf, er wurde erst in der 89. Minute ausgewechselt. Nigeria verlor die Partie trotz Führung mit 1:2 (0:0).

Auch Frankfurt-Star Marmoush bei United auf dem Zettel?

Es ist nun schon das zweite Mal im laufenden Jahr, dass der Stürmer verletzt von einer Reise mit der nigerianischen Nationalmannschaft nach Leverkusen zurückkehrt. Im Januar hatte er sich etwa eine schwere Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, sogar eine Operation war anschließend notwendig geworden. In der Rückrunde verpasste Victor Boniface dadurch elf Bundesliga-Spiele, erst im Saison-Endspurt konnte er wieder eingreifen.

Für Chefcoach Xabi Alonso ist der neuerliche Ausfall ein herber Schlag. Auch in der laufenden Saison war Victor Boniface bislang bei Bayer Leverkusen im Angriff gesetzt. In zehn Liga-Partien erzielte er bislang sechs Tore.

Neben dem Bayer-Star sollen unterdessen auch Randal Kolo Muani (PSG), Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) und Victor Osimhen (von Neapel als Galatasaray ausgeliehen) bei Manchester United auf der Liste stehen.