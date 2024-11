1. FC Magdeburg beendet Sieglos-Serie

IMAGO/Davide Elias

Der 1. FC Magdeburg setzt sich knapp bei Jahn Regensburg durch

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat seine Sieglos-Serie beendet.

Beim Schlusslicht Jahn Regensburg gewann das Team von Trainer Christian Titz am Sonntag eine fade Partie mit 1:0 (1:0). Zuvor war der FCM fünfmal in Folge ohne Erfolg geblieben. Mit nun 21 Punkten hat Magdeburg den Anschluss an die Aufstiegsränge wiederhergestellt.

Mohammed El Hankouri (10.) schoss Magdeburg zum Sieg. FCM-Torhüter Dominik Reimann wehrte zudem einen Foulelfmeter von Christian Viet ab (89.). Die Regensburger, die nur eine der vergangenen elf Partien gewonnen haben, stecken mit sieben Zählern weiterhin auf Tabellenplatz 18 fest.

In Regensburg übernahmen die Gäste zu Beginn die Spielkontrolle. El Hankouri vollendete eine Vorlage von Samuel Loric spektakulär per Hacke, Jahn-Torwart Felix Gebhardt ließ den Ball unglücklich durchrutschen. Gegen Ende der ersten Halbzeit ließ Magdeburg den Gastgebern mehr Raum, doch lange wussten jene kaum etwas damit anzufangen. Erst kurz vor der Pause stand Bryan Hein (45.+1) plötzlich vor Reimann und zielte knapp am Tor vorbei.

Nach der Halbzeit flachte das Spiel ab, Magdeburg verwaltete, von Regensburg kam wenig. Torchancen waren Mangelware - bis in die Schlussphase.