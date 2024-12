Schwarz spricht über MLS-Finalduell mit Reus-Team

unknown

Schwarz (re.) trifft im MLS-Finale auf den früheren BVB-Star Reus

Im Playoff-Endspiel um den Titel in der MLS treffen an diesem Samstag (7.12.24, 22 Uhr deutscher Zeit) Los Angeles Galaxy mit dem früheren Bundesliga-Profi Marco Reus und die New York Red Bulls mit Ex-Hertha-Coach Sandro Schwarz aufeinander. Vorher hat Schwarz verraten, wie sehr er sich auf das Finale gegen das Reus-Team freut.

Das Finale des Major League Soccer (MLS) ist mit jeder Menge Bundesliga-Geruch angereichert: Mit dem früheren BVB-Kapitän Marco Reus, der es mit Los Angeles Galaxy von der Western Conference aus bis ins Endspiel schaffte und dem ehemaligen Hertha- und Mainz-Coach Sandro Schwarz (New York Red Bulls) stehen unter anderem zwei Deutsche im Mittelpunkt. Bei Schwarz' Red Bulls ist zudem der frühere Leipziger Emil Forsberg unter Vertrag, der Bundesliga-Fans noch bestens bekannt sein dürfte, in Reus' Klub verteidigt der ehemalige Schalker Maya Yoshida.

Am Samstagabend (22 Uhr deutscher Zeit) rollt der Ball. Schwarz jedenfalls freut sich auf "ein sehr emotionales Spiel", wie er dem "kicker" verriet.

"Es ist ein Finale, und wir spielen auswärts", so Schwarz weiter über die Partie, die im Dignity Health Sports Park in Carson, Kalifornien ausgetragen wird.

"Für uns ist es wichtig, den Unterschied zwischen Emotionalität und Mentalität aufzuzeigen. Bei aller Bedeutung des Spiels dürfen wir emotional nicht überpacen. Und wir müssen sehr gut verteidigen – gegen die individuelle Qualität von Galaxy und ihre Abläufe", sagte er vom Fachmagazin auf das Reus-Team angesprochen.

Reus selbst hatte kürzlich gegenüber "Sport1" betont, dass es ihm keine Sorge machen, dass seine Mannschaft - nach dem frühen Aus von Messi-Team Inter Miami - als Favorit auf den Titel gilt.

"Am Ende ist mir das eigentlich egal, ob wir Favorit sind oder nicht", wiegelte der frühere BVB-Star ab.

MLS statt BVB: Titel hätte für Reus "große Bedeutung"

Dennoch habe der mögliche Meister-Titel in der MLS "natürlich eine große Bedeutung" für ihn, gab Reus zu, der in Dortmund zwar zweimal DFB-Pokalsieger wurde, die Meisterschaft aber nicht einfahren konnte.

"Am Ende bin ich natürlich auch hierher gekommen, um so erfolgreich wie möglich zu sein mit der Mannschaft. Wenn es nach so kurzer Zeit schon klappen könnte, das wäre natürlich schön", sagte er.

Wenn die Saison nach dem Endspiel vorbei ist, dann will Reus sich voll und ganz auf den Urlaub und danach auf die Vorbereitung für 2025 fokussieren. Es sei nicht lang, bis die neue Spielzeit beginne, betonte Reus, der noch bis Ende 2026 bei LA Galaxy unter Vertrag steht.

"Von daher gilt es dann einfach, mit der Familie noch ein bisschen Zeit zu verbringen, Urlaub zu machen, die eigene Familie zu Hause zu besuchen und Freunde wiederzusehen", kündigte der 35-Jährige an.