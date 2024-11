RB Leipzig in Mailand ohne Klostermann

IMAGO/motivio

Musste in Hoffenheim verletzt raus: Lukas Klostermann

Verteidiger Lukas Klostermann wird dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig im Champions-League-Auswärtsspiel bei Inter Mailand fehlen. Dies teilte der Klub am Montag mit.

Aufgrund von "muskulären Beschwerden" werde der 28-Jährige nicht mit nach Italien reisen. Dabei handele es sich laut Vereinsangaben um eine Vorsichtsmaßnahme.

Klostermann war am vergangenen Samstag beim Ligaspiel bei der TSG Hoffenheim (3:4) zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.

RB steht am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN) bei Inter unter Druck, nachdem die Sachsen die ersten vier Partien in der neuen Ligaphase der Königsklasse verloren hatten. Um noch die Playoffs zu erreichen, braucht es in Mailand dringend einen Sieg.