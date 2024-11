Neue Guirassy-Hoffnung vor Königsklassen-Duell in Zagreb

IMAGO/Alex Gottschalk/DeFodi Images

Serhou Guirassy wird mit nach Zagreb reisen

Serhou Guirassy meldete sich bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zuletzt krank ab, fehlte aufgrund eines Infekts beim Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg. Einen Tag vor dem immens wichtigen Champions-League-Auswärtsspiel bei Dinamo Zagreb (Mittwochabend ab 21:00 Uhr) steigt beim BVB nun die Hoffnung auf ein schnelles Comeback des Torjägers.

Wie es am Dienstag in einem "Sky"-Bericht hieß, gehört Serhou Guirassy dem Dortmunder Tross an, der sich auf den Weg nach Kroatien zum fünften Spiel in der Liga-Phase der Königsklasse begeben hat.

Laut "Sky"-Reporter Patrick Berger soll der Guineer zwar "noch immer nicht bei 100 Prozent" sein, allerdings sei zumindest ein Einsatz als Einwechselspieler wohl denkbar.

Guirassy soll in Zagreb dann aber wohl nur eingewechselt werden, sollte es aus sportlicher Sicht unbedingt notwendig sein.

Beim letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg wurde der Sommer-Neuzugang in der Sturmspitze mit Erfolg von Maximilian Beier vertreten. Der Youngster brauchte nur sieben Minuten, ehe er per Rechtsschuss zur frühen Führung für seine Schwarz-Gelben traf.

Guirassy traf bislang neunmal für den BVB

Auch für die Auswärtspartie bei Dinamo Zagreb gilt Beier nun als die wahrscheinlichste Option für die Mittelstürmer-Position im 4-1-4-1-System von Cheftrainer Nuri Sahin.

Guirassy selbst wurde in den vergangenen Wochen in der Dortmunder Sturmspitze bereits immer wertvoller für seine Mannschaft. Zwölfmal lief er bisher in der Bundesliga und Champions League für die Westfalen auf, dabei erzielte er starke neun Tore.

Mit einem Auswärtssieg in Zagreb könnte der BVB bereits eine Vorentscheidung erzielen, was das Erreichen der Playoffs in der Champions League anbelangt. Aktuell rangiert Dortmund in der großen Tabelle auf Platz sieben, was sogar die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten würde.