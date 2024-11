Verlängerung beim BVB? Kehl reagiert auf Ricken-Wunsch

IMAGO/Revierfoto

Sebastian Kehl könnte seinen Vertrag beim BVB verlängern

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am Sonntagvormittag stellte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken klar, dass er den gemeinsamen Weg mit Sportdirektor Sebastian Kehl gerne weitergehen würde. Der Vertrag des Ex-Profis bei Borussia Dortmund läuft aus. Kehl freut sich über die Worte seines Vorgesetzten.

Auf der Mitgliederversammlung des BVB am Sonntag bekannte sich Lars Ricken klar zu einer Zukunft mit Sebastian Kehl. "Ich will natürlich auch hier sagen: Sebastian Kehl, es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen", sagte Ricken in Richtung des 44-Jährigen.

Kehls Vertrag läuft am Ende der Saison aus. "Mein großer Wunsch ist es, was zu entwickeln, was aufzubauen mit Menschen, die sich zu 100 Prozent mit dem BVB identifizieren", so der BVB-Geschäftsführer weiter. Worte, die bei dem langjährigen Kapitän gut ankamen.

"Ich freue mich darüber, das ist schön. Wer meine Verbundenheit zu diesem Club kennt, der weiß, was es mir bedeutet. Alles andere werden wir sicherlich nicht in der Öffentlichkeit austragen", stellte Kehl vor der Abreise zum Champions-League-Auswärtsspiel in Zagreb klar.

BVB: Baldige Gesprächsrunde zwischen Ricken und Kehl

Der "kicker" will aus Vereinskreisen erfahren haben, dass in den kommenden Tage eine Gesprächsrunde zwischen Ricken und Kehl angesetzt ist. Diese dürfte trotz anhaltender Gerüchte um Differenzen in der sportlichen Leitung in konstruktiver Atmosphäre stattfinden.

"Bild" zufolge will auch Kehl die Zusammenarbeit mit dem BVB gerne über den kommenden Sommer hinaus fortsetzen. Er wolle seinen Herzensverein in verantwortlicher Position zukünftig wieder zu Titeln führen, hieß es in der vergangenen Woche.

Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" hatten die Causa Kehl zuvor als "Hängepartie" bezeichnet und geschrieben, es gebe beim BVB deswegen bereits "Irritationen".