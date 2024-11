Lewandowski steigt zu Fußball-Göttern CR7 und Messi auf

IMAGO/Javier Borrego

Robert Lewandowski lässt auch mit 36 noch die Muskeln spielen

Robert Lewandowski gehört schon seit Jahren zu den größten Torjägern der jüngeren europäischen Fußball-Geschichte. Am 5. Champions-League-Spieltag ist der ehemalige Stürmer des FC Bayern nun in einen ganz erlesenen Kreis eingetreten.

Es war zwar nur ein Elfmeter, mit dem Lewandowski den FC Barcelona in der Königsklasse gegen Stade Brest in Führung brachte - aber es war ein historischer Schuss vom Punkt. Denn der Treffer markierte Lewandowskis 100. Tor in der Champions League.

Eine dreistellige Tormarke haben in der Champions League außer dem Polen nur die Fußball-Götter Cristiano Ronaldo (140 Buden) und Lionel Messi (129) erreicht.

Den Großteil seiner Tore auf höchstem europäischen Parkett erzielte Lewandowski für den FC Bayern München von 2014 bis 2022. Im Trikot der Münchner netzte der Angreifer 69 Mal, in der Saison 2019/20 (in der die Bayern die Champions League gewannen) avancierte er mit 15 Treffern gar zum Torschützenkönig.

Für Borussia Dortmund traf Lewandowski in der Königsklasse 17 Mal, für den FC Barcelona ließ er es seit 2022 bis dato 14 Mal klingeln.

Robert Lewandowski - ein Mann der Rekorde

In der Bundesliga wurde Lewandowski in seiner Karriere sieben Mal Torschützenkönig - eine Bestmarke, die er zusammen mit Bayern-Ikone Gerd Müller teilt. Dessen lange als ewig geltenden Rekord von 40 Saisontoren (aus der Saison 1971/72) hatte "Lewy" in der Saison 2020/21 um ein Tor verbessert.

In der ewigen Torjäger-Bestenliste der Bundesliga liegt Lewandowski mit 312 Toren hinter Müller (365) auf Rang zwei. Für den FC Bayern schoss der heute 36-Jährige in 253 Ligaspielen unglaubliche 238 Tore.

Im Trikot des FC Barcelona ist Lewandowskis Quote nicht ganz so beeindruckend, dennoch trifft er noch immer verlässlich. In bis dato 103 La-Liga-Partien brachte der Stürmer den Ball 71 Mal im gegnerischen Gehäuse unter, ist bei Hansi Flick gesetzt.