Das war der "Schlüssel" für den FC Bayern gegen PSG

IMAGO/Heiko Becker

Wichtiger CL-Sieg für den FC Bayern gegen PSG

Sportvorstand Max Eberl hätte sich beim 1:0-Erfolg des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain einen zweiten Treffer gewünscht.

"Wir haben es nicht geschafft, den Sack zuzumachen, deswegen war es spannend bis zum Schluss. Aber der Schlüssel war die Geduld, die Überzeugung und die Gemeinschaftlichkeit auf dem Platz", sagte Eberl.

Abwehrspieler Min-jae Kim hatten den deutschen Rekordmeister in der 38. Minute per Kopf nach einer Ecke in Führung gebracht. Nach der Gelb-Roten Karte gegen den früheren Dortmunder Ousmane Dembélé (56.) spielten die Münchner über eine halbe Stunde in Überzahl - und mussten dennoch am Ende noch etwas zittern. "Paris hatte nichts mehr zu verlieren", sagte Eberl. "Es ist eine junge, spannende Mannschaft."

Der FC Bayern habe "wieder sehr gut verteidigt. Wir haben wieder sehr stabil gespielt. Man merkt, wir haben Vertrauen in uns. Wir verteidigen gut, lassen kaum etwas zu", lobte der 51-Jährige.

Trainer Vincent Kompany zeigte sich "natürlich zufrieden" mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir haben uns gewünscht, dass die Fans zufrieden nach Hause gehen, das ist der Fall. Unser Pressing in der ersten Halbzeit war sehr gut. Die Disziplin war da. Wir hätten noch ein oder zwei mehr Tore schießen können, dann ist das Spiel etwas ruhiger."

Wie PSG den FC Bayern "getestet" hat

"Es war wichtig, dass wir wieder gewonnen haben", meinte auch Torhüter Manuel Neuer, der für seine blitzsauber Leistung von sport.de die Note 2,0 erhielt. "Wir hatten mit Paris einen starken Gegner. Wir mussten sie viel bewegen. Sie haben versucht, uns unter Druck zu setzen, aber wir sind ruhig geblieben. Nach Ballverlusten waren wir immer zur Stelle."

Leon Goretzka sprach von einem "extrem intensiven Spiel". Der Routinier ergänzte: "Wir wussten vorher, was auf uns zukommt. Schon bei der Aufstellung mit vier Mittelfeldspielern hat man gesehen, dass sie versuchen werden, viel den Ball zu behalten und uns im Pressing zu testen, wie weit wir gehen. Wir sind bis zum Ende gegangen. Schön, dass wir belohnt worden sind."