Verwirrung um Zukunft von Tim Lemperle

IMAGO/Revierfoto

Bleibt Tim Lemperle möglicherweise doch beim 1. FC Köln?

Hat der 1. FC Köln doch noch die Chance auf den Verbleib von Top-Torjäger Tim Lemperle? Zuletzt hatte ein Medienbericht für Aufsehen gesorgt, der vermeldete, dass es den U21-Nationalspieler im Sommer zur TSG Hoffenheim in die Bundesliga zieht. Der Berater des Angreifers widerspricht vehement.

Der 1. FC Köln hat sich nach einem schwachen Start in die Zweitliga-Saison gefangen und steht nach 13 Spieltagen auf Rang fünf. Doch trotz der sportlichen Erholung droht den Domstädtern ein heißer Transfersommer. Ganz besonders im Fokus: Der deutsche U21-Nationalspieler Tim Lemperle, dessen Vertrag bei den Geißböcken Ende Juni ausläuft.

Am Montag vermeldete "fussballtransfers.com", dass sich der Shootingstar bereits für einen Abschied entschieden hat und sich nach Ende seines Arbeitspapieres der TSG Hoffenheim anschließen wird. Im Lager des Angreifers sorgte diese Meldung für ordentlich Verwunderung.

1. FC Köln: Lemperle-Abgang "absoluter Quatsch"

"Das ist absoluter Quatsch. Es ist noch gar nichts entschieden”, teilte Lemperles Berater Dusan Jevtic auf Anfrage der "Kölnischen Rundschau" mit. Demnach werde sein Spieler eine "Entscheidung in der Winterpause" treffen. Dies deckt sich mit Informationen des vereinsnahen "Express", der ebenfalls vermeldet, dass der gebürtige Frankfurter noch nicht über seine Zukunft entschieden habe.

Der "Kölnischen Rundschau" zufolge will der 1. FC Köln die Bemühungen bei dem 22-Jährigen in der kommenden Woche intensivieren, um ihn von einem Verbleib am Rhein zu überzeugen. Klappen wird das allerdings wohl nur, wenn der Effzeh seinem Leistungsträger eine Perspektive in der 1. Bundesliga aufzeigen kann.

Ein weiteres Jahr im deutschen Unterhaus soll der DFB-Youngster bereits ausgeschlossen habe. Der 1. FC Köln ist auf einen Abgang des Eigengewächses bereits vorbereitet. Die Suche nach einem Ersatz läuft. Laut "Sky" ist Ivan Prtajin von Union Berlin ein Transfer-Kandidat im Winter.