Neuer Bayer-Plan mit Boniface enthüllt

IMAGO/Simon Stacpoole

Victor Boniface spielt seit 2023 bei Bayer Leverkusen

Hinter den Kulissen schrauben die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen aktuell intensiv am Kader der nahen Zukunft. Geht es nach den Bayer-Bossen, soll auch der Vertrag mit Victor Boniface noch einmal verlängert werden.

Der nigerianische Torjäger ist eine von mehreren Stammkräften beim deutschen Meister, die unbedingt im Klub gehalten werden sollen. Boniface wurde in den letzten Wochen immer wieder mit anderen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. So soll vor allem der englische Rekordmeister Manchester United an dem 23-Jährigen interessiert sein.

Das derzeitige Arbeitspapier von Boniface läuft ohnehin schon langfristig bis 2028, soll nach Vorstellung der Leverkusener Kaderplaner nun noch einmal verlängert werden. Damit will der Klub einem weiteren Leistungsträger seine Wertschätzung bekunden.

Ähnlich verhielt es sich zuletzt bereits mit den Stammkräften Robert Andrich und Amine Adli, die ebenfalls eine vorzeitige Vertragsverlängerung erhielten und jeweils bis 2028 bei den Rheinländern unterzeichneten.

Alonso mit hoher Meinung über Boniface

In den letzten Tagen fehlte Boniface der Werkself mit einer Oberschenkelverletzung, wurde in der Sturmspitze von Patrik Schick vertreten.

Ansonsten knüpfte der 1,90-m-Hüne in der bisherigen Saison an sein starkes Premieren-Jahr in Deutschland an und traf für Bayer Leverkusen bis dato sieben Mal in 13 Partien in der Bundesliga und Champions League.

Cheftrainer Xabi Alonso betonte zuletzt seine hohe Meinung über den Angreifer, indem er über Boniface sagte: "Wir haben eine gute Verbindung zu Boni. Er ist ein guter Typ, sehr gut integriert in der Kabine. Er bringt immer gute Stimmung rein."

In der Leverkusener Double-Saison 2023/2024 war er mit 21 Saisontoren der treffsicherste Bayer-Angreifer - und das trotz einer langwierigen Adduktorenverletzung, die er sich im Frühjahr 2024 zugezogen hatte.