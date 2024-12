Gerücht: Hannover 96 interessiert sich für Aachen-Juwel

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Sportchef Marcus Mann sucht nach Verstärkungen für Hannover 96

Im Landespokal feierte der erst 18-jährige Travis Kpegouni sein Pflichtspieldebüt für die Profimannschaft von Alemannia Aachen. Mit Hannover 96 hat nun offenbar ein erster höherklassiger Klub Interesse an dem Offensiv-Talent des Drittligisten. Die Niedersachsen erwartet allerdings harte Konkurrenz aus dem Ausland.

2018 wechselte Travis Kpegouni in die Nachwuchsabteilung von Alemannia Aachen. Bei dem Traditionsklub durchlief der 18-Jährige seitdem sämtliche Jugendmannschaften. Mittlerweile ist der Flügelflitzer in der U19-Bundesliga angekommen, wo er zu den unumstrittenen Stammspielern gehört. Beim Mittelrheinpokalspiel gegen Bezirksligisten Horremer SV durfte er Ende Oktober sogar erstmals für die Profis ran.

Laut "Bild" droht dem Drittligisten nun allerdings der Verlust eines seiner talentiertesten Eigengewächse, das in Aachen nur noch bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag steht. Dem Boulevardblatt zufolge ist Hannover 96 an einer Verpflichtung des flexible einsetzbaren Offensiv-Talents interessiert, das am liebsten über die rechte Außenbahn kommt.

Hannover 96: Konkurrenz aus Belgien

Demnach wird Kpegouni vom Zweitligisten aus der niedersächsischen Landeshauptstadt schon seit geraumer Zeit genau beobachtet. Konkurrenz im Werben um die Dienste des Deutsch-Ghanaer bekommen die Roten offenbar aus Belgien. Aus dem "Bild"-Bericht geht weiter hervor, dass auch der belgische Traditionsklub Standard Lüttich sein Interesse hinterlegt hat.

Bei Hannover 96 wäre Kpegouni wohl nicht als Soforthilfe für die Profimannschaft eingeplant, wenn er sich im Sommer für einen Wechsel an die Leine entscheiden sollte. Über die U23, die unter der Leitung von Daniel Stendel aktuell um den Klassenerhalt in der 3. Liga kämpft, solle sich der talentierte Offensivakteur für das Team von Stefan Leitl empfehlen.

In dieser Saison brachte es Kpegouni bislang auf 13 Einsätze als Kapitän für die A-Jugend von Alemannia Aachen in der DFB-Nachwuchsliga. Dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage.