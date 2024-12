Krösche schimpft nach Pokalaus: "Systemausfall von allen"

IMAGO/Florian Ulrich

Markus Krösche ist Sportvorstand von Eintracht Frankfurt

In den vergangenen Wochen zeigte sich Eintracht Frankfurt in bestechender Form. Beim DFB-Pokal-Achtelfinale gegen RB Leipzig war davon jedoch nicht mehr viel zu sehen. SGE-Sportchef Markus Krösche und Kapitän Kevin Trapp fanden im Anschluss an die deutliche 0:3-Pleite deutliche Worte.

Nahezu chancenlos flog Eintracht Frankfurt am Mittwochabend bei RB Leipzig aus dem DFB-Pokal. Die zuletzt so formstarke SGE wirkte bei der 0:3-Niederlage in Sachsen über weite Strecken des Spiels müde und ideenlos.

Sportvorstand Markus Krösche ärgerte sich im Anschluss an das Spiel in der Mixed Zone maßlos über die Pleite, die den Europa-League-Sieger von 2022 die erste Titelchance der Saison kostete.

"Wir waren von der ersten Minute an nicht auf dem Platz", schimpfte der 44-Jährige und ergänzte: "Das war ein Systemausfall von allen. Wir hatten einfache Ballverluste, haben kaum Möglichkeiten herausgespielt." Ähnlich drastische Worte wählte auch Kapitän Kevin Trapp, der für die deutliche Niederlage ebenfalls keine Erklärung parat hatte.

Eintracht Frankfurt: "Das reicht so einfach nicht"

"Wir haben viele Fehler gemacht. Viele Ballverluste, kamen immer zu spät in die Zweikämpfe. Die Aggressivität hat gefehlt. Da muss man sich nur das erste und zweite Tor anschauen. Das reicht so einfach nicht", stellte der Schlussmann fest.

Eintracht Frankfurt habe daher "eine verdiente Niederlage" einstecken müssen. "Wir haben vieles nicht gut gemacht. Das ist grundsätzlich völlig enttäuschend", analysierte der ehemalige deutsche Nationalkeeper weiter.

Besonders groß dürfte der Ärger bei den Hessen auch deshalb gewesen sein, weil mit dem BVB und FC Bayern zwei der Top-Favoriten auf den Pokalsieg bereits ihre Segel streichen mussten. Mit einem Erfolg bei RB Leipzig wäre der Tabellenzweite der Bundesliga neben Bayer Leverkusen wohl der heißeste Anwärter auf das Finale in Berlin gewesen.