1. FC Kaiserslautern reagiert auf heißes Transfer-Gerücht

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Jannik Mause könnte den 1. FC Kaiserslautern verlassen

Die Gerüchte um einen möglichen Winter-Abgang von Angreifer Jannik Mause vom 1. FC Kaiserslautern verdichten sich. Der Zweitligist hält sich aber nach außen hin noch bedeckt.

"Aktuell liegt uns kein konkretes Angebot für Jannik Mause vor. Daher gibt es logischerweise hier aktuell kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssten", teilten die Pfälzer gegenüber "Bild" mit.

Dem Bericht zufolge soll eine Ausleihe von Mause intern aber bereits diskutiert worden sein, für den Fall, dass der 26-Jährige selbst eine solche als sinnvoll für seine Entwicklung ansieht.

Intensiv gehandelt wird Mause beim 1. FC Saarbrücken, derzeit Tabellenvierter der 3. Liga. "Dass das ein interessanter Mann für jeden Drittligisten ist, ist selbstredend", sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.

In der 3. Liga ist Mause tatsächlich ein großer Name: In der vergangen Saison erzielte er dort 18 Treffer für den FC Ingolstadt und avancierte damit sogar zum Torschützenkönig. Der 1. FC Kaiserslautern zahlte immerhin 600.000 Euro Ablöse für den Stürmer.

Noch kein Durchbruch beim 1. FC Kaiserslautern

Den Durchbruch schaffte Mause auf dem Betzenberg allerdings (noch) nicht. 2024/2025 stehen unter Trainer Markus Anfang überschaubare 298 Einsatzminuten in Pflichtspielen in seiner Statistik. Torbeteiligungen gelangen Mause nur in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Ingolstadt gelang ihm ein Doppelpack.

Beim FCK soll man den Glauben an eine Leistungsexplosion aber noch nicht aufgegeben haben. Zumal Mause wegen des mehrwöchigen Ausfalls von Torjäger Ragnar Ache in der näheren Zukunft womöglich mehr Spielzeit winkt.

Auch auf der Zugangsseite könnte sich beim 1. FC Kaiserslautern im Januar etwas tun. Das Portal "südwest24.de" brachte zuletzt Florian Flick vom 1. FC Nürnberg mit einem Wechsel in die Pfalz in Verbindung.

Der defensive Mittelfeldspieler ist laut "Sky" mit seiner Reservistenrolle beim Club unzufrieden und stünde einem Transfer wohl offen gegenüber.