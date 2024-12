Rose ruft Sieg-Pflicht gegen Villa aus

AFP/SID/PIERO CRUCIATTI

Marco Rose will punkten

Für Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist die Ausgangslage vor dem vorletzten Heimspiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Aston Villa am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) klar. "Wir wissen, dass wir einen Sieg brauchen, damit wir im Januar noch die Möglichkeit haben, doch noch in die nächste Runde reinzurutschen", sagte Rose am Montagnachmittag.

RB ist als einer von drei Klubs nach den ersten fünf Spieltagen noch ohne Punkt, liegt in der Tabelle auf dem 34. Platz und droht bei einem weiteren Patzer frühzeitig auszuscheiden. In diese Situation habe man sich "selbst reingespielt", sagte Rose, aber "die Jungs sind heiß. Wir brauchen eine Top-Leistung. Die trauen wir uns zu."

Personell ist die Lage weiter höchst angespannt. Mittelfeldstütze Xaver Schlager, der wegen eines Kreuzbandrisses aus der Rückrunde der vergangenen Saison lange ausgefallen war, war vom Klub nicht für die Champions League gemeldet worden, ist somit nicht spielberechtigt. Der angeschlagene Kevin Kampl steht dagegen wohl zur Verfügung gegen den Premier-League-Klub, der eine "gute und stabile Mannschaft" habe, die "von klaren Abläufen lebt."